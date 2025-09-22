En el marco del Día de la Primavera, una florería de San Telmo fue entrevistada por medios bonaerenses para conocer los secretos que permiten que los ramos duren más. La florista llamada Paula fue contundente: “Para mí es un mito” el uso de aspirinas o pastillas anticonceptivas para prolongar la vida de las flores.

Publicidad

Según explicó, la clave se encuentra en cuidados sencillos y fundamentales:

Cambiar el agua regularmente: cada 48 horas o idealmente todos los días.

Corte oblicuo del tallo: un centímetro o centímetro y medio para facilitar la absorción.

Limpiar los tallos: evitar hojas sumergidas que pudren el agua.

Ubicación ideal: lejos del sol directo y corrientes de viento para evitar marchitamiento.

Paula también destacó que, con flores frescas y de buena calidad, “duran más de lo que uno se imagina a veces”. Además, mostró algunas flores sofisticadas y sus cuidados particulares, además destacó el precio de las flores en esta epoca:

Marimonias: producción limitada a un mes y medio al año, un ramo cuesta alrededor de $20.000.

Orquídeas: “estrella de la florería”, valor aproximado $55.000; requieren luz en las raíces y riego con agua mineral cada semana o diez días.

Calas: variadas en colores, con un precio de $45.000.

La florista cerró invitando a “ponerle color a la primavera” con un ramo, recordando que “no todas tienen que ser amarillas” y que siempre son una buena manera de alegrar el día.