Cómo resetear tu energía en enero para empezar el año liviano

Enero se presenta como el periodo perfecto para realizar una renovación de la energía mental y emocional. Al contar con menos ruido y exigencias externas, este mes invita a realizar un "reset" personal aprovechando el mayor tiempo propio disponible.

Una de las premisas fundamentales es dejar atrás aquello que ya no suma, reconociendo hábitos, pensamientos o compromisos que resultaron agotadores durante el año anterior. Respecto a esta necesidad de desprendimiento, las fuentes destacan que "soltar también es cuidarse".

Asimismo, se indica que el orden de los espacios físicos tiene un impacto directo en la claridad mental; acciones como ordenar placares o descartar objetos en desuso brindan un alivio inmediato porque "el cambio se siente rápido".

El proceso de renovación también incluye integrar momentos de placer sin la presión de la productividad, ya sea mediante un café al sol, una caminata, la lectura o simplemente no hacer nada. En este sentido, se asegura que "no todo tiene que ser productivo". La vuelta a lo simple —como rutinas suaves, silencios y comidas caseras— ayuda a reconectar con lo esencial, bajo la idea de que "la simplicidad ordena".

Finalmente, resulta vital respetar el ritmo individual y el propio tempo sin la necesidad de demostrar nada ante las exigencias externas. El objetivo de empezar el año más liviano es ganar en presencia y calma, debido a que "porque cuando la energía se ordena, todo lo demás fluye mejor".