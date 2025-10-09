El Dueto Albur, formación colombiana con una trayectoria de veinticinco años, se presentará en el Auditorio Juan Victoria el sábado 11 de octubre a las 21 horas. El concierto, titulado “Somos Cordillera”, ofrecerá una propuesta que combina interpretación musical con proyecciones audiovisuales para crear una experiencia inmersiva.

La presentación tiene como objetivo establecer un diálogo entre la tradición y la contemporaneidad, realizando un recorrido sonoro por los Andes desde Colombia hasta el sur del continente. El repertorio se centra en la música andina colombiana y latinoamericana, género que constituye el eje central de la propuesta artística del dueto.

Los integrantes de la agrupación son Fenith Emilse Mora Moreno, quien se desempeña como primera voz y percusionista menor, y Wilbert Augusto Alarcón Rojas, como segunda voz y guitarrista. Cada músico cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en investigación e interpretación de músicas tradicionales latinoamericanas.

El Dueto Albur ha realizado giras internacionales en países como Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, México, Francia y Alemania, y cuenta con ocho producciones discográficas grabadas en Colombia, Perú y Argentina. La entrada al concierto será libre y gratuita para todo el público.