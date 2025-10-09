Oriana Sabatini y Paulo Dybala, una de las parejas más queridas del espectáculo, tuvieron su primera salida juntos después de anunciar que se convertirán en padres. La modelo y el futbolista fueron captados súper enamorados y de la mano, mientras la artista aprovechó las redes para mostrar por primera vez cómo crece la "pequeña" que esperan.

Días después de compartir sus temores y alegrías en la televisión, la pareja tuvo su primera salida, ahora con la pequeña en la panza de la modelo. No trascendió el lugar exacto al que asistieron, pero fueron fotografiados juntos, un momento que selló oficialmente esta nueva etapa.

Las imágenes muestran a la modelo y al futbolista caminando de la mano y muy sonrientes, confirmando que, a pesar de los "enojos sin razón", están más enamorados que nunca y disfrutando de la cuenta regresiva.