El destino, y un reality show, han vuelto a unir a Wanda Nara y Maxi López, pero el detrás de escena de la convocatoria esconde un acuerdo explosivo. La actual conductora de MasterChef Celebrity reveló la insólita y millonaria promesa que le hizo a su exmarido para que dejara a su esposa embarazada en Suiza y se sumara al ciclo, lo que tiene al exfutbolista "estudiando hasta altas horas de la noche".

La mediática y el exfutbolista, que tienen tres hijos en común, han demostrado tener una relación de compinches, muy lejos de las batallas legales de hace años. Este nuevo vínculo los llevó a compartir el set del famoso reality de cocina, donde la conductora lidera el programa y su exesposo es uno de los participantes más prometedores.

Publicidad

Pero, ¿cómo se gestó el regreso de López a la televisión argentina, dejando a su esposa, Daniela Christiansson, embarazada por segunda vez, y a su pequeña hija Elle en Suiza? La propia conductora lo reveló en un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram.

Ante una pregunta picante sobre qué le daría al padre de sus hijos si ganaba el certamen, ella lanzó la confesión que encendió las redes. "Le prometí que le devolvía la casa", dijo entre risas, develando la poderosa motivación detrás del compromiso del jugador.

Publicidad

La casa en cuestión no es otra que la famosa mansión de Santa Bárbara, un escenario que fue testigo de viejas y encarnizadas batallas judiciales entre ambos. La empresaria contó que el incentivo dio resultado: "¿Sabés cómo le está metiendo ahora? Está estudiando hasta altas horas de la noche", aseguró.

Pero la parte más fuerte de la interacción llegó con la ironía. Un seguidor le consultó qué sucedería si el exfutbolista perdía el programa, a lo que la conductora respondió con su clásico estilo frontal y sin filtro.

Publicidad

"Los chicos ya los tengo, la casa también, no le puedo sacar más nada", respondió, en una frase que combinó la verdad de su situación legal con el humor, y que reavivó la eterna novela mediática de la expareja.