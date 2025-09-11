Economía > Estimaciones
Cotización del dólar: oficial y blue con alza este jueves 11 de septiembre
POR REDACCIÓN
El dólar al público registró este jueves un aumento de cinco pesos, alcanzando los $1.440 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue subió diez pesos y se ubicó en $1.400, el valor más alto desde el 29 de julio de 2024, cuando tocó los $1.415.
El Banco Central informó que el promedio minorista en todas las entidades financieras se situó en $1.439,78 para la venta y $1.387,52 para la compra. En el segmento mayorista, el tipo de cambio oficial subió 7,50 pesos o un 0,5%, a $1.431 para la venta, acumulando un aumento de 76 pesos o 5,6% desde las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
Aunque el dólar blue sigue siendo la cotización más baja entre los distintos segmentos del mercado, su alza refleja la mayor demanda en el circuito marginal, mientras que el dólar oficial continúa con movimientos más moderados.
Por otro lado, Max Capital reportó que los depósitos en dólares del sector privado cayeron USD 42 millones el 8 de septiembre, pero desde el 15 de agosto de 2024 acumulan un incremento de USD 13.549 millones, dejando el total en USD 32.217 millones.
La suba de las cotizaciones llega en un contexto de creciente volatilidad cambiaria y seguimiento cercano del mercado tras los últimos resultados electorales.
La Unidad Rural N° 3 Los Médanos y la Brigada de Investigación de División Rural del Departamento San Martín llevaron a cabo allanamientos positivos que permitieron la recuperación de ocho rollos de alambre liso tras un robo en la Finca Montilla, vinculando a un hombre al hecho y detectando una infracción por tenencia de aves autóctonas.
Fijaron fecha para el juicio contra los tres policías de Angaco que golpearon brutalmente a un albañil
El lunes 15 de septiembre de 2025 marcará el inicio del juicio contra tres efectivos policiales de la Comisaría 20ª de Angaco, acusados de apremios ilegales tras la brutal golpiza a un albañil de 45 años en abril de 2024, quien había estacionado su auto para no conducir bajo los efectos del alcohol.