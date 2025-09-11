El dólar al público registró este jueves un aumento de cinco pesos, alcanzando los $1.440 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue subió diez pesos y se ubicó en $1.400, el valor más alto desde el 29 de julio de 2024, cuando tocó los $1.415.

El Banco Central informó que el promedio minorista en todas las entidades financieras se situó en $1.439,78 para la venta y $1.387,52 para la compra. En el segmento mayorista, el tipo de cambio oficial subió 7,50 pesos o un 0,5%, a $1.431 para la venta, acumulando un aumento de 76 pesos o 5,6% desde las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Aunque el dólar blue sigue siendo la cotización más baja entre los distintos segmentos del mercado, su alza refleja la mayor demanda en el circuito marginal, mientras que el dólar oficial continúa con movimientos más moderados.

Por otro lado, Max Capital reportó que los depósitos en dólares del sector privado cayeron USD 42 millones el 8 de septiembre, pero desde el 15 de agosto de 2024 acumulan un incremento de USD 13.549 millones, dejando el total en USD 32.217 millones.

La suba de las cotizaciones llega en un contexto de creciente volatilidad cambiaria y seguimiento cercano del mercado tras los últimos resultados electorales.