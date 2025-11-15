Cristian Castro, de paso por Mendoza, habló con Canal Siete de esa provincia sobre el final de su relación con Mariela Sánchez y los rumores que lo vinculan sentimentalmente a Marcela de Filippis.

El cantante, quien hasta hace poco planeaba su boda para febrero de 2026, abordó las especulaciones sobre un engaño con la presidenta de su club de fans en Formosa. "No hay ningún engaño, no tienen que culpar a nadie", afirmó Castro, y pidió que sus seguidores no crean en la prensa negativa o en "cosas así muy negativas" sobre él. De hecho, insistió en su inocencia: "Yo nunca soy el malo. Quiero que se repita la gente que yo soy el bueno".

En su diálogo con el periodista Lucas Castro, el artista mexicano detalló que la ruptura con Sánchez no fue una traición, sino un final largamente conversado. Según su versión, la separación no fue un abandono repentino, sino que "está hablado hace meses".

Castro explicó que la pareja venía perdiendo "control," "armonía," y "cosas esenciales de la relación". El desgaste era tal que la fricción era constante: "No pasaba ni cuatro días que ya estábamos volviendo a tener una situación". Ambos eran conscientes de que el vínculo no daba para más, a pesar del "gran amor" que se tenían. El cantante admitió que arrastraban "situaciones del pasado que a mí me dolían mucho," y que Sánchez también estaba "cansada que yo le trajera cosas del pasado".

El foco de los rumores se posó en Marcela de Filippis, presidenta del club de fans de Formosa, con quien Castro fue visto. El artista negó cualquier vínculo amoroso con ella.

Castro explicó que las presidentas de sus clubs de fans son "muy familiares" y "fraternales" con él. Detalló que, al estar solo, le pidió un asistente a Chile y "vino la presidenta del club de fans de Formosa". La joven, según Castro, "vino a ayudarme con todo lo que estoy pasando para no estar solo, no sé, con onda familia".

Tras el revuelo, la propia De Filippis se pronunció en declaraciones recogidas por Javier Ceriani, manifestando una postura evasiva: "Cristian es el que tiene que hablar".

A pesar de los rumores, Castro aseguró que se tomará un tiempo: "Yo no voy a tener novia hoy, ni nada, ni mañana. Yo voy a hacer mi luto, la voy a respetar".