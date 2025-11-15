Rocío Pardo se encuentra en un final de año soñado, a la espera del ansiado día de su casamiento con Nicolás Cabré. La artista, quien está en plenos preparativos de la boda, decidió contar detalles de su relación con el actor, su vínculo con Rufina (la hija de La China Suárez) y los proyectos que tienen a futuro.

En una entrevista con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez), Pardo confirmó que ella y Cabré están planeando a largo plazo. "Sí, tenemos proyectos en 2026, 2027 y 2028. Tenemos para largo rato", detalló, y agregó que en la actualidad, "todo es tan efímero que apostar a largo plazo es un desafío".

Respecto al casamiento, Pardo explicó que el evento va a ser íntimo, planeado para solo 100 personas (de las cuales 60 son de su familia). Aunque originalmente querían que fuera una boda sencilla, "después la gente nos quería regalar cosas," y de pronto se convirtió en un "re casamiento". El evento arrancará a las 6:30 de la tarde en "un bosque alegre en Córdoba, un lugar apartado de todo".

Pardo también contó que Rufina (la hija de Cabré) tuvo un papel activo en la preparación. Días atrás, Rocío fue a probarse su vestido de novia, y Rufina la acompañó. La niña "se está haciendo otro vestidito". Fue una sorpresa para las dos, ya que ninguna había visto el vestido de la otra.

La futura esposa de Cabré destacó la "relación hermosa" que mantiene con Rufina. La describió como una "niña linda, feliz, amable, muy empática". Pardo se mostró orgullosa de compartir con ella, recordando que durante su viaje a Japón, Rufina los sorprendió con los ojos con que "miraba el mundo". Esta armonía fue reconocida públicamente por La China Suárez, quien le agradeció a Pardo por el trato hacia su hija. Pardo aclaró que, aunque se refleje en un comentario público, "es nuestra intimidad, puertas para adentro hay mucha armonía, mucha paz, hoy se refleja en un comentario pero siempre estuvo".

El momento de mayor misterio y revelación llegó cuando la conductora le preguntó a Rocío si su postura de no tener hijos con Nico, estando bien con Rufina, podría cambiar.

Pardo, aunque nerviosa, contestó que la situación se evalúa en el presente. "Yo creo que hoy estamos bien así. No sé si busco otra cosa," afirmó. Sin embargo, dejó la puerta abierta a la posibilidad de agrandar la familia con Cabré: "No quiero decir no para siempre. Después termino siendo esclava de mis palabras".

Pardo resaltó que Cabré es un "maravilloso padre" y que entiende el lugar que debe ocupar, "escuchar las necesidades de un hijo, acompañando, educando y estando presente". Esto se hizo evidente cuando Cabré permitió que Rufina viajara a Turquía constantemente con su madre, a pesar de la distancia, priorizando lo que quiere su hija.