El Atlético de Madrid avanza en un blindaje millonario para Julián Álvarez, su máximo goleador de la temporada, con el objetivo de cortar cualquier intento de seducción desde otros grandes de Europa. Según medios españoles, la directiva planea ofrecerle una mejora salarial significativa y un contrato diseñado para que la “Araña” quede catalogada como intransferible, aprovechando el apoyo financiero del nuevo accionista mayoritario, Apollo Sports Capital.

El aterrizaje del fondo neoyorquino, que gestiona activos valuados en 908.000 millones de euros, le otorga al club una capacidad económica inédita para competir con Barcelona, Real Madrid y otros gigantes del continente. Esta inyección de capital permite destinar una parte sustancial del presupuesto a “blindar” al delantero argentino, considerado la “piedra angular” del nuevo proyecto deportivo, tras sus nueve goles en 15 partidos.

De acuerdo con Mundo Deportivo, el plan contempla no solo una mejora salarial de escala top dentro de la plantilla, sino también un acuerdo de larga duración para minimizar cualquier posibilidad de salida. Aunque no trascendió la cifra exacta, la intención de la dirigencia colchonera es elevar el valor de su contrato a niveles comparables con los de los futbolistas mejor pagos del plantel y establecer una cláusula de rescisión prohibitiva para potenciales compradores.

La estrategia está alineada con el proyecto deportivo encabezado por Mateu Alemany, quien estructuró su llegada con la entrada de Apollo ya anticipada y cuyo enfoque está centrado en consolidar una plantilla que pueda competir de igual a igual con la élite europea. En paralelo, el club trabaja en la renovación de otros jugadores clave como Giuliano Simeone, con un vínculo que se proyecta hasta 2030, y en la incorporación de refuerzos internacionales para sostener el rendimiento en la Champions League.

Con estas medidas, el Atlético busca asegurar que Julián Álvarez continúe siendo la referencia ofensiva del club y el emblema de una nueva era impulsada por recursos financieros que no tienen precedentes en la historia reciente del conjunto madrileño.