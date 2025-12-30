Dalma Maradona festejó el procesamiento de Matías Morla y sus tías

La Justicia ratificó el procesamiento de Matías Morla y de Rita y Claudia Nora Maradona, hermanas del exfutbolista, por la presunta apropiación y explotación indebida de los derechos de marca de Diego Armando Maradona. La decisión, confirmada este 29 de diciembre tras la apelación de los involucrados, surge en paralelo al juicio por la muerte del "Diez" y enfrenta legalmente a los herederos con el entorno del exabogado.

Dalma Maradona manifestó su satisfacción ante esta resolución judicial: "Para mí, es una felicidad absoluta. Hace cinco años que estamos con esto y estamos muy felices de terminar el año con esta resolución". La actriz insistió en que la propiedad intelectual debe pertenecer a los hijos de forma directa: "Cuando una persona fallece, todo pasa directamente a sus hijos, salvo que haya dejado algo escrito. No hay nada firmado, como quieren hacer creer, y todavía seguimos batallando esta situación insólita". Además, acusó una maniobra de Morla durante su gestión: "El abogado de mi papá, al tener su firma en ese momento, se pasó a él mismo la marca".

Publicidad

En cuanto a los beneficios económicos derivados del apellido, Dalma admitió que no tienen control total sobre los convenios realizados: "De algunos negocios nos esterábamos porque nos contactaban a los hijos, pero otros no tenemos ni idea". Asimismo, remarcó que el objetivo de la demanda es proteger el legado simbólico: "El día de mañana, no queremos que se use el apellido para cualquier cosa que les de plata a ellos, con algo que no represente a mi papá".

El fallo judicial también pone de relieve la profunda ruptura familiar. "Hablo por mí y Gianinna, a nosotras nos duele tenerlas, a nuestras tías, del otro lado, no nos da lo mismo. Cuando pasó lo de mi papá, yo hablé con una de ellas para explicarle cómo nos íbamos a manejar. Mi papá no se merecía tener a su familia dividida", relató la hija mayor de Diego. Sobre el vínculo actual, agregó: "Nuestra relación fue buena cuando estuvo él. Cuando no estuvo más, pasó a ser inexistente, nosotras dejamos de existir para ellas".

Publicidad

Finalmente, Dalma cuestionó la presunta falta de conocimiento de sus tías sobre los manejos de Morla al afirmar que "no creo que ellas sean inocentes de no saber cuáles son los negocios que manejan". También se refirió a las diferencias económicas entre las hermanas del exfutbolista: "No todas mis tías tienen las mismas posibilidades y no a todas se les reparte de la misma manera, eso me parece muy injusto. Mi papá quería que todas las hermanas estén bien, no unas sí y otras no, y eso no tiene que ver con nosotras".