El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó un arranque con contrastes en el Gran Premio de Australia, primera carrera de la temporada de la Fórmula 1. El corredor de Alpine F1 Team terminó en el puesto 14 luego de una competencia marcada por una maniobra clave en la largada y una sanción posterior que lo relegó en la clasificación final.

En el inicio de la carrera, la cámara a bordo del monoplaza del argentino registró el momento en el que, tras acelerar en la salida, se encontró con el auto de Liam Lawson detenido en la pista. En pocos instantes, Colapinto giró el volante hacia la derecha y evitó el impacto, una maniobra que le permitió continuar en competencia y seguir dentro del pelotón.

Minutos después, cuando el piloto comenzaba a tomar ritmo, los comisarios deportivos informaron una penalidad por una infracción en el procedimiento de largada. En la vuelta 10 debió cumplir un stop and go, lo que implicó ingresar a boxes y permanecer detenido durante diez segundos sin asistencia del equipo antes de regresar a la pista. Esa situación lo llevó a caer al último lugar de la carrera.

Con el correr de las vueltas se conoció que la infracción se produjo por una equivocación del equipo, que habría tocado el auto cuando restaban pocos segundos para la salida. El ingeniero de pista Stuart Barlow se lo comunicó por radio al piloto durante la competencia.

Tras finalizar la carrera, Colapinto se refirió a la sanción y explicó que todavía debía analizar con el equipo lo ocurrido. El piloto también mencionó que estuvo cerca de quedar fuera de competencia en la largada, pero logró evitar el choque y completar la carrera.

El Gran Premio tuvo como ganador al británico George Russell, de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, en la primera fecha del campeonato. La actividad de la Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con la segunda carrera del calendario.