Debut con drama en UFC 319: un peleador sufrió un brutal nocaut y fue hospitalizado

Lo que debía ser el inicio triunfal de Aaron Pico en el octágono de UFC terminó en una escena impactante que paralizó al público en Chicago. En su esperado debut en UFC 319, el estadounidense fue víctima de un devastador codazo giratorio por parte del británico Lerone Murphy, que lo dejó inconsciente al instante. El golpe, calificado como “uno de los nocauts más increíbles jamás vistos”, forzó la inmediata intervención médica y el posterior traslado de Pico a un hospital local.

El combate en UFC, que era parte de una cartelera repleta de talentos internacionales, enfrentó a dos figuras con caminos muy distintos en la división de Peso Pluma. Murphy, de 34 años y en pleno ascenso dentro del ranking, se impuso con una precisión escalofriante apenas en el primer asalto. Luego de acorralar a Aaron Pico contra la jaula, conectó el codazo que definió la pelea. El cuerpo del estadounidense cayó sin reacción, y aún recibió un golpe adicional antes de que el árbitro pudiera intervenir.

Publicidad

El fuerte nocaut en UFC 319

Tras varios minutos de atención médica sobre el octágono, Pico fue llevado a vestuarios y posteriormente trasladado a un hospital para estudios neurológicos y faciales. Dana White, presidente de UFC, confirmó en conferencia de prensa: “Pico fue trasladado al hospital. No soy médico, pero diría que sin duda tiene una conmoción cerebral. Le están haciendo pruebas en la cabeza y la cara”. Hasta el cierre del evento, no se reportaron complicaciones graves en su estado de salud.

Mientras tanto, Lerone Murphy celebraba una victoria que no solo extendió su racha invicta a 17 combates, sino que también lo posiciona como un firme candidato al título. Durante su entrevista posterior al combate, el británico lanzó un desafiante mensaje al campeón Alexander Volkanovski: “Soy el siguiente. ¡Vamos, Volkanovski!”. La respuesta del campeón no tardó en llegar a través de la red social X: “Nos vemos en diciembre, Lerone Murphy, felicitaciones”, anticipando un posible duelo por el cinturón antes de fin de año.

Publicidad

Aaron Pico, por su parte, llegaba a UFC con una trayectoria sólida en lucha olímpica, boxeo y MMA profesional. Con un historial de 13 victorias y 6 derrotas, había generado altas expectativas desde que firmó con la organización en abril de 2025. Sin embargo, su estreno fue más accidentado que heroico. Frente a él, Lerone Murphy continúa demostrando por qué es uno de los peleadores más completos de su división, y por qué su nombre ya figura entre los próximos contendientes al trono del Peso Pluma.