Con los días largos y las temperaturas cálidas, enero es ideal para sembrar plantas que florezcan rápido y alegren cualquier espacio verde. Los especialistas recomiendan tres especies que no fallan: cosmos, gazania y verbena. Todas ellas son fáciles de cuidar y perfectas para quienes no pueden dedicar mucho tiempo al jardín.

Cosmos: flores resistentes y llenas de vida

La flor cosmos es ideal para sembrar en enero. (Foto: Imagen ilustrativa IA Gemini).

El cosmos es una planta anual que despliega flores en tonos rosados, blancos y rojos durante el verano. Se adapta bien a suelos pobres y calor intenso, y no requiere cuidados complejos. Además, atrae mariposas y abejas, fomentando la polinización y sumando movimiento y vida al jardín. Las semillas se pueden sembrar directamente en tierra fértil, dejando espacio entre las plantas para que se expandan.

Gazania: colores llamativos y bajo mantenimiento

Las gazanias llenan de color cualquier jardín. (Imagen ilustrativa IA Gemini)

La gazania destaca por sus flores amarillas, naranjas y rojas, que resisten sol fuerte y sequías cortas. Florece durante toda la temporada y se adapta a macetas, bordes y canteros soleados. Para mantenerla saludable, es clave retirar flores marchitas y regarla con moderación. Es la opción ideal para quienes buscan impacto visual sin demasiado esfuerzo.

Verbena: un tapiz multicolor para cualquier espacio

Así son las verbenas. (Imagen ilustrativa IA Gemini)

La verbena es perfecta para quienes quieren un jardín siempre colorido. Sus racimos de flores crean un efecto de alfombra y florecen durante gran parte del verano. Aguanta el calor y la humedad moderada, y se luce en jardineras colgantes o canteros.

Por qué sembrar en enero

Sembrar en enero ofrece ventajas naturales: los días cálidos favorecen la germinación, las lluvias ocasionales mantienen la tierra húmeda y las flores crecen rápido, asegurando un jardín vibrante durante toda la temporada estival.