Cosmos, gazania y verbena: flores ideales para sembrar en enero
Con los días largos y las temperaturas cálidas, enero es ideal para sembrar plantas que florezcan rápido y alegren cualquier espacio verde. Los especialistas recomiendan tres especies que no fallan: cosmos, gazania y verbena. Todas ellas son fáciles de cuidar y perfectas para quienes no pueden dedicar mucho tiempo al jardín.
Cosmos: flores resistentes y llenas de vida
El cosmos es una planta anual que despliega flores en tonos rosados, blancos y rojos durante el verano. Se adapta bien a suelos pobres y calor intenso, y no requiere cuidados complejos. Además, atrae mariposas y abejas, fomentando la polinización y sumando movimiento y vida al jardín. Las semillas se pueden sembrar directamente en tierra fértil, dejando espacio entre las plantas para que se expandan.
Gazania: colores llamativos y bajo mantenimiento
La gazania destaca por sus flores amarillas, naranjas y rojas, que resisten sol fuerte y sequías cortas. Florece durante toda la temporada y se adapta a macetas, bordes y canteros soleados. Para mantenerla saludable, es clave retirar flores marchitas y regarla con moderación. Es la opción ideal para quienes buscan impacto visual sin demasiado esfuerzo.
Verbena: un tapiz multicolor para cualquier espacio
La verbena es perfecta para quienes quieren un jardín siempre colorido. Sus racimos de flores crean un efecto de alfombra y florecen durante gran parte del verano. Aguanta el calor y la humedad moderada, y se luce en jardineras colgantes o canteros.
Por qué sembrar en enero
Sembrar en enero ofrece ventajas naturales: los días cálidos favorecen la germinación, las lluvias ocasionales mantienen la tierra húmeda y las flores crecen rápido, asegurando un jardín vibrante durante toda la temporada estival.