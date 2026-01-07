Valentín Carboni llega a Racing: revisión médica y contrato firmado

Este miércoles 7 de enero de 2026, Valentín Carboni arribó a la Argentina para someterse a la revisión médica y formalizar su incorporación a Racing Club. El mediocampista de 20 años se sumará al plantel dirigido por Gustavo Costas mediante un préstamo por una temporada, el cual se concretó sin opción de compra.

La ficha del futbolista pertenece al Inter de Milán, institución que decidió interrumpir su cesión previa en el Genoa debido a la falta de continuidad en el equipo italiano. Durante su última etapa, Carboni disputó 15 partidos, fue titular en seis ocasiones y logró convertir un gol. La gestión para su llegada a la Academia fue encabezada por el dirigente Diego Milito y contó con la intervención de Javier Zanetti, vicepresidente del Inter.

Publicidad

A pesar de haber realizado parte de su formación en las divisiones inferiores de Lanús, esta será la primera experiencia de Carboni en el fútbol profesional argentino. Su trayectoria en Europa incluye pasos por el Monza, el Olympique de Marsella y el mencionado Genoa. El mediocentro llega a Avellaneda tras recuperarse de una rotura del ligamento cruzado sufrida en octubre de 2025 durante un entrenamiento con la Selección argentina.

Con la mira puesta en el Mundial 2026, el jugador busca recuperar el rodaje necesario para mantenerse en la consideración de Lionel Scaloni. Carboni ya ha sido convocado por el técnico nacional en diversas oportunidades, sumando hasta el momento tres partidos oficiales con la camiseta albiceleste.