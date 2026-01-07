Publicidad
Receta de berenjenas al horno con queso de Maru Botana

Con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, estas berenjenas gratinadas se adaptan a almuerzos y cenas informales.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Una receta ideal para el verano: berenjenas al horno con queso gratinado. (Foto ilustrativa)

En los días de altas temperaturas, buscar comidas ligeras y fáciles de preparar se vuelve indispensable. Las berenjenas al horno con queso de Maru Botana surgen como la opción ideal: un plato que combina sabor, practicidad y versatilidad, con ingredientes simples y un resultado rendidor.

La receta se destaca por su adaptabilidad: se puede disfrutar sola, acompañada de ensalada fresca, arroz, atún o incluso como guarnición de platos más elaborados como milanesas de soja. Los quesos recomendados incluyen mozzarella, parmesano o provolone, que también pueden combinarse para un gratinado más intenso.

Ingredientes fáciles y nutritivos

  • 2 berenjenas grandes

  • 150 g de queso rallado

  • 2 cucharadas de aceite de oliva

  • Sal y pimienta a gusto

  • Orégano seco o albahaca fresca

Las berenjenas aportan fibra, agua y pocas calorías, ideales para quienes buscan cuidar la figura o prefieren platos livianos en verano.

Paso a paso para un resultado perfecto

  1. Precalentar el horno a 200 °C.

  2. Lavar y cortar las berenjenas en rodajas de 1 cm. No es necesario pelarlas.

  3. Distribuir las rodajas en una bandeja aceitada y pincelar con aceite de oliva.

  4. Condimentar con sal, pimienta y orégano (y ajo opcional).

  5. Hornear 15 minutos, dar vuelta las rodajas y cocinar 10 minutos más.

  6. Espolvorear el queso rallado y hornear 5 minutos hasta gratinar.

El objetivo es obtener berenjenas tiernas por dentro y doradas por fuera, con queso fundido y aroma a albahaca fresca. Se pueden agregar rodajas de tomate, ají molido o combinar distintos tipos de queso según el gusto familiar.

Con esta receta, Maru Botana propone un menú rápido, sabroso y liviano, que se prepara en pocos minutos, ideal para los días de calor. Su versatilidad permite adaptarla a diferentes comidas, dejando a todos satisfechos sin sumar calorías innecesarias.

