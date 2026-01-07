Sociedad > Ideal
Receta de berenjenas al horno con queso de Maru Botana
POR REDACCIÓN
En los días de altas temperaturas, buscar comidas ligeras y fáciles de preparar se vuelve indispensable. Las berenjenas al horno con queso de Maru Botana surgen como la opción ideal: un plato que combina sabor, practicidad y versatilidad, con ingredientes simples y un resultado rendidor.
La receta se destaca por su adaptabilidad: se puede disfrutar sola, acompañada de ensalada fresca, arroz, atún o incluso como guarnición de platos más elaborados como milanesas de soja. Los quesos recomendados incluyen mozzarella, parmesano o provolone, que también pueden combinarse para un gratinado más intenso.
Ingredientes fáciles y nutritivos
2 berenjenas grandes
150 g de queso rallado
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta a gusto
Orégano seco o albahaca fresca
Las berenjenas aportan fibra, agua y pocas calorías, ideales para quienes buscan cuidar la figura o prefieren platos livianos en verano.
Paso a paso para un resultado perfecto
Precalentar el horno a 200 °C.
Lavar y cortar las berenjenas en rodajas de 1 cm. No es necesario pelarlas.
Distribuir las rodajas en una bandeja aceitada y pincelar con aceite de oliva.
Condimentar con sal, pimienta y orégano (y ajo opcional).
Hornear 15 minutos, dar vuelta las rodajas y cocinar 10 minutos más.
Espolvorear el queso rallado y hornear 5 minutos hasta gratinar.
El objetivo es obtener berenjenas tiernas por dentro y doradas por fuera, con queso fundido y aroma a albahaca fresca. Se pueden agregar rodajas de tomate, ají molido o combinar distintos tipos de queso según el gusto familiar.
Con esta receta, Maru Botana propone un menú rápido, sabroso y liviano, que se prepara en pocos minutos, ideal para los días de calor. Su versatilidad permite adaptarla a diferentes comidas, dejando a todos satisfechos sin sumar calorías innecesarias.