San Juan sumará una propuesta inédita a su calendario deportivo con la llegada de la primera edición de Night Run San Juan, una competencia atlética nocturna que se disputará el sábado 31 de enero de 2026 sobre la Avenida de Circunvalación. El evento es organizado por Adventure Pro, con el apoyo de la Secretaría de Deporte, y apunta a ofrecer una experiencia distinta que combine deporte, desafío y un entorno urbano iluminado.

La carrera contará con tres distancias, pensadas para distintos perfiles de corredores. El circuito de 2K estará orientado a quienes se inician o buscan una participación recreativa; los 8K se presentan como una alternativa para atletas de nivel intermedio; mientras que los 17K representarán el mayor reto competitivo de la jornada, destinado a corredores experimentados.

La modalidad nocturna es uno de los principales atractivos del evento, ya que propone recorrer uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad en un horario poco habitual, sumando un condimento especial tanto para los atletas sanjuaninos como para quienes lleguen desde otras provincias.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse de manera presencial en Rustik Aventura (Hipólito Yrigoyen 41 Sur, Rivadavia), de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, y los sábados de 9 a 14. En ese punto, además, se ofrece descuento por pago en efectivo. También está habilitada la inscripción online a través de la página oficial del evento.

Desde la organización destacaron que los corredores sanjuaninos que se inscriban de forma presencial accederán a un beneficio exclusivo, como parte del incentivo a la participación local.

Con una propuesta innovadora, respaldo institucional y una logística pensada para todos los niveles, Night Run San Juan se perfila como uno de los eventos deportivos más destacados del verano 2026 en la provincia.