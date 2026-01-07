La Justicia dispuso un año de prisión preventiva para los dos hombres imputados por el homicidio de Ricardo Fernando Caballero, ocurrido en el barrio Las Pampas luego de una violenta disputa entre vecinos. La decisión fue adoptada tras la audiencia de control de detención y formalización de la investigación penal preparatoria, en la que el juez hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal.

Caballero, de 41 años, había sido herido de gravedad el domingo por la tarde durante un enfrentamiento que se inició con insultos y agresiones con piedras entre dos familias de la zona. En ese contexto, recibió un disparo de arma de fuego en el torso. El proyectil quedó alojado en su cuerpo y le provocó lesiones severas en órganos vitales. Tras permanecer más de 24 horas internado en estado crítico, falleció en el hospital como consecuencia de un sangrado interno masivo.

En la audiencia de este miércoles 7 de enero, la defensa de Alejandro Lara Firmapaz expresó a DIARIO HUARPE su postura respecto de la medida de coerción impuesta. La abogada Fabiana Salinas señaló que “esta defensa, luego de haber escuchado atentamente al Ministerio Público Fiscal, adhiere a la investigación penal preparatoria, considerándola oportuna, pero se opone a la privación de la libertad mediante prisión preventiva”. En ese sentido, remarcó que “todavía no se han realizado las pericias correspondientes, no se han encontrado las armas y no está determinado quién efectuó el disparo homicida”.

Salinas también hizo referencia al material audiovisual incorporado al expediente y sostuvo que “existe un video de público conocimiento donde se observa que varias personas disparan, incluso la persona fallecida, pero no se puede establecer con claridad quién es cada imputado ni quién causó la muerte”. A pesar de esos planteos, indicó que “la resolución judicial finalmente dispuso la prisión preventiva por el plazo de un año en el servicio penitenciario provincial”.

Respecto de las condiciones de detención, la defensora explicó que solicitaron que Lara Firmapaz cumpla la medida en una dependencia policial. “El pedido se fundamenta en antecedentes familiares vinculados a un homicidio previo, cuyos responsables se encuentran en el sistema penitenciario, lo que podría generar riesgos de represalias”, argumentó, aunque la solicitud no fue aceptada.

Por su parte, el abogado defensor de Arancibia, Nicolás Pardo, coincidió en aceptar la existencia del hecho investigado, pero negó la responsabilidad penal de su defendido. “Reconocemos que hay una persona fallecida, pero no consentimos la participación de nuestro defendido en el homicidio”, afirmó. Además, sostuvo que “el señor Arancibia presenta problemas psiquiátricos, de adicciones y de interpretación de la realidad, lo que afecta su capacidad de comprender los actos que realiza”.

Pardo explicó que durante la audiencia solicitaron una evaluación médica especializada y la internación en un hospital psiquiátrico. “Pedimos que se le realice un examen médico y que sea internado mientras dure la investigación, o al menos que se le garantice un tratamiento adecuado, pero el juez no hizo lugar a esos planteos”, señaló. Asimismo, adelantó que la estrategia defensiva apuntará a la inimputabilidad, al considerar que “no se encuentra en su sano juicio”.

Con la prisión preventiva ya dispuesta para ambos imputados, la causa continuará en etapa de investigación penal preparatoria, con la realización de pericias balísticas, análisis de registros fílmicos y otras medidas probatorias destinadas a esclarecer las circunstancias del crimen que conmocionó al barrio Las Pampas.