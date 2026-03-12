Denuncian por violación al líder de Grupo Green, “Chelo” Torres

Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz Díaz, de 53 años y líder del Grupo Green, ha sido denunciado ante la Justicia por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

El hecho habría tenido lugar el pasado lunes en la intersección de las calles Cuzco y Caaguazú, en La Tablada, luego de que el artista se reuniera con una influencer de 43 años, conocida como Dulce Lilian, para coordinar una transmisión en vivo con la banda. Según la acusación, tras conversar unas horas, el cantante la invitó a la parte trasera de su camioneta, donde ocurrió el ataque.

La denunciante relató los hechos en una entrevista, explicando su vulnerabilidad en ese momento: “Yo estaba en el auto, él me pide que me pase para atrás para hablar más cómodos. Yo, ingenua, no tengo maldad y accedo, subo. ¿Y qué pasa? Él agarra y empieza a tocarme la pierna y después de ahí, obviamente, no me gustó, me sentí muy incómoda, quise bajar, me dijo que no".

La situación escaló rápidamente hasta la agresión física: “Agarra, me besa, se me tira encima y de golpe me empuja para atrás, de la puerta y abusa de mí. Me viola”.

Tras el presunto abuso, la mujer intentó buscar auxilio sin éxito mientras permanecían estacionados. Sobre el final del encuentro, ella detalló: “Ahí, asquerosamente me vuelve a besar. Lo saco, obviamente, pero fue terrible el momento. No quiero describirlo porque fue terrible. Es algo que no me lo esperaba. O sea, hablo con músicos y nunca me pasó esto. O sea, y la falta de respeto hacia una mujer, cero empatía, cero todo”.

La causa quedó radicada en la UFI Nº 21 de La Matanza, a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli, quien ordenó realizar los exámenes médicos de rigor y aplicar el kit de emergencia a la víctima, quien hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Justo.

Torres Ruiz Díaz cuenta con un grave antecedente: en 2009 fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por violar a una niña de 6 años, cumpliendo su pena en la Unidad Penal N°25 de Lisandro Olmos mientras seguía negando su participación en aquel hecho.