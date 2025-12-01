UPCN San Juan Vóley será anfitrión del Tour 3 de la Liga de Vóleibol Argentina, que se llevará a cabo del 4 al 7 de diciembre en su estadio ubicado en calle General Acha, a pocos metros de República del Líbano. La competencia reunirá a los 10 equipos de la LVA, que disputarán un total de 14 partidos distribuidos en cuatro jornadas intensas. Con el objetivo de fomentar la participación del público local, el club dispuso que la entrada sea libre y gratuita, sin necesidad de ticket ni acreditación previa.

El Tour 3 se desarrollará íntegramente en el estadio gremial, mientras que el Velódromo Chancay funcionará como sede de entrenamiento para los distintos planteles. Esta será una ocasión especial para San Juan, ya que hacía tres años que el estadio de UPCN no recibía una etapa de la Liga Argentina, por lo que el regreso genera expectativas entre los hinchas y el ambiente del voleibol.

Publicidad

La programación contempla cuatro partidos para los días jueves y domingo, comenzando la actividad a las 11 y continuando con encuentros a las 15, 18 y 21. En tanto, viernes y sábado se jugarán tres cotejos por día, en los horarios de 15, 18 y 21.

UPCN disputará cada uno de sus tres compromisos en el turno central de las 21. El jueves 4 de diciembre enfrentará a Vélez Sarsfield, el sábado 6 jugará ante Defensores de Banfield y el domingo 7 cerrará su participación ante San Lorenzo. Esta etapa completará la primera rueda de la fase regular, que retomará su actividad el 15 de enero.

Publicidad

Antes del receso, la competencia continuará con la Copa ACLAV, que se llevará a cabo entre el 12 y el 17 de diciembre en Buenos Aires, donde los equipos volverán a medirse en un torneo de eliminación directa. San Juan se prepara así para vivir una semana cargada de voleibol de alto nivel y con acceso libre para todos los fanáticos.