El Gobierno de San Juan avanzó con la licitación por un $1.793.410.800 para la compra de 120.000 módulos alimentarios, destinados a cubrir necesidades básicas de familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica en los 19 departamentos de la provincia. La gestión está a cargo de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

El objetivo de la contratación es garantizar asistencia alimentaria durante dos meses. Cada módulo incluye productos básicos como harina 000 (1 kg), arroz largo fino (500 gr), aceite de girasol (900 cc), leche entera en polvo fortificada con más de 200 mg de calcio por porción (800 gr), fideos secos tipo spaghetti (500 gr), azúcar (1 kg), lentejas secas (400 gr), yerba (500 gr), sémola de trigo con vitaminas y minerales (500 gr), harina de maíz de cocción instantánea (730 gr) y postre de vainilla en polvo (50 gr).

Además, la licitación contempla la adquisición de 250.000 bolsas de polietileno para el empaquetado de los módulos, que deberán llevar la inscripción “prohibida su venta”.

El acto de apertura de ofertas se realizará el 10 de diciembre de 2025, a las 09:30 horas, en la Sala de Licitaciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, ubicada en el 2° Piso, Núcleo 5. En esa instancia, el Estado conocerá públicamente las empresas interesadas, los montos de sus propuestas y las marcas que planean suministrar los productos.

El presupuesto oficial de la licitación asciende a $1.793.410.800, mientras que el costo del pliego es de $800.000. La contratación refuerza las políticas de asistencia social y alimentaria que el Gobierno provincial implementa de manera periódica para garantizar la cobertura de necesidades básicas en sectores vulnerables.