Desde las 00 del próximo lunes 1° de diciembre, viajar en taxi será un 40% más caro en San Juan. Así lo confirmó Cristian Flores, presidente de la Cámara de Permisionarios de San Juan (CAPE), a DIARIO HUARPE y detalló que, tras oficializarse la actualización tarifaria luego de un año exacto sin incrementos, será “el último aumento de la era del taxi”.

Con el aumento, la bajada de bandera diurna pasará a costar $1.386, mientras que en horario nocturno se ubicará en $1.501. El valor de cada 100 metros será de $92 de día y $101 de noche, mientras que el kilómetro quedará en $924 para el turno diurno y $1.001 en el nocturno. El último ajuste había sido en noviembre de 2024, cuando la bajada de bandera quedó en $990 y $1.072, respectivamente.

Flores explicó que el sector se sostuvo durante un año sin incrementos debido a la competencia con las aplicaciones: “La vez anterior la dejamos pasar para seguir compitiendo con las apps, pero ya se hizo muy grande el incremento de los gastos y del mantenimiento de los vehículos”. El dirigente sostuvo que la actualización era inevitable: “Este aumento no es un reclamo, es un pedido que venimos haciendo hace 12 meses”.

El titular de CAPE agregó que el ajuste se realizó tomando como referencia indicadores oficiales: “Nosotros tenemos solo el guiado por los valores del índice, que nos dio un 36%. Pero en repuestos es mucho más. Consideramos que este aumento era lo correcto para no irnos muy lejos”. El titular acalró que esta medida impacta únicamente en taxis y no alcanza a remises.

Flores anticipó que este incremento podría ser el último bajo el sistema tradicional de taxis: “Esto ya sería el último aumento de lo que es la era del taxi. Después del 11 de diciembre, si se aprueba la ley, las tarifas van a ser dinámicas”. Aclaró que acompañan la reforma, aunque con condiciones: “Estamos a favor de la nueva ley siempre y cuando haya buenos controles”.

En ese sentido, mencionó que esperan herramientas concretas para fiscalizar la actividad: “Nos dijeron que a través del Ciudadano Digital iban a implementar una aplicación de denuncias. Ojalá la pongan en marcha, porque no pueden ser solo 11 inspectores; deberíamos ser 900 mil inspectores, que somos todos los sanjuaninos”.

El representante del sector también señaló que presentaron propuestas técnicas durante el debate legislativo: “Les propusimos una aplicación para el seguimiento de los autos no notificados porque, como vemos en Mendoza o Córdoba, aun reguladas, las aplicaciones siguen ingresando autos fuera de la norma”.

Finalmente, Flores detalló que la nueva normativa creará dos modalidades: el taxi tradicional y el “auto digital”, similar al esquema que hoy utilizan plataformas como Uber. Aclaró que aún restan definir aspectos de identificación y control, claves para la convivencia de sistemas.