La cultura nacional lamenta la pérdida de una de sus figuras más completas. Este sábado 17 de enero de 2026, por la mañana, se produjo el fallecimiento de la cantante y actriz Marikena Monti, quien tenía 82 años. La noticia fue dada a conocer por el Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, quien mantenía un vínculo cercano con la artista.

A través de sus redes sociales, el funcionario compartió un sentido homenaje: “Hoy despedimos a Marikena Monti con una tristeza inmensa. Se va una artista enorme, una voz imprescindible de la cultura argentina, una mujer que dejó una marca profunda en nuestra música y en nuestra manera de sentir el arte".

Publicidad

Cifelli continuó destacando la labor de la intérprete: “Su trayectoria fue coherente, valiente y comprometida. Marikena honró la cultura nacional con cada interpretación, con cada escenario y con cada gesto, y se convirtió en un referente indiscutido para generaciones de artistas y públicos”.

Finalmente, expresó: “Para mí, además de todo eso, fue una amiga. Alguien cercana, generosa y sensible. Su legado artístico es inmenso, y su presencia humana, inolvidable. Gracias, Marikena, por tanto arte, tanta verdad. Hasta siempre“.

Publicidad

Nacida el 22 de mayo de 1943 en Casilda, Monti forjó una carrera de más de cinco décadas. Sus primeros pasos profesionales se dieron en 1965 en el Teatro Universitario Franco-Argentino. Posteriormente, se destacó en la Alianza Francesa de Buenos Aires con recitales en francés junto a figuras como Elena Mignaquy, Claudia Lapacó y Mónica Cahen D’Anvers. En 1969, formó parte del hito del café concert Canciones en informalidad en el Instituto Di Tella.

En teatro, protagonizó unipersonales como Retrato en blanco y negro (por el que fue premiada) y Secretos a cuatro voces. Su presencia en el cine incluyó películas como La Mary (1974), Comedia rota (1980) y Conviviendo con la muerte (1988), mientras que en televisión participó en programas como Botica de Tango y Sábados circulares. Su obra discográfica abarcó títulos como Libertad mi amor (1970), Marikena (1974) y Alfonsina hoy (1982).