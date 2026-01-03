La Justicia ordenó el allanamiento del domicilio de Matías Yofe, dirigente de Coalición Cívica y uno de los denunciantes de presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en medio de una investigación que enlaza a las autoridades del organismo con causas judiciales en curso. El operativo se realizó en su vivienda en Villa Rosa, partido de Pilar, donde se secuestraron teléfonos celulares, discos rígidos y otros dispositivos electrónicos de su esposa, ya que él no estaba presente al momento del procedimiento.

Yofe cobró visibilidad pública tras impulsar denuncias contra la AFA (incluida una presentada ante la Justicia federal por supuestas irregularidades vinculas a la mansión en Pilar atribuida al tesorero del organismo) y por cuestionar maniobras que consideraba opacas en la gestión dirigencial.

Publicidad

El operativo fue encabezado por la Policía Bonaerense por orden judicial, y según allegados al denunciante se realizó de forma que la oposición política calificó como “violenta y desproporcionada”, con críticas desde la Coalición Cívica ARI y dirigentes opositores que denunciaron amedrentamiento y uso de una “justicia selectiva”.

El allanamiento ocurre en el marco de un amplio escrutinio judicial sobre la AFA, cuyas autoridades, incluido el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, enfrentan múltiples causas por supuestas irregularidades económicas y tributarias. Recientemente la Justicia federal también avanzó en investigaciones que incluyen la adjudicación y tasación de una mansión en Pilar vinculada a Tapia y a su mano derecha, Pablo Toviggino, valuada en más de US$ 20 millones y con un importante secuestro de bienes de lujo.

Publicidad

Desde sectores de la oposición política se rechazó el procedimiento y se expresó solidaridad con Yofe, al tiempo que se cuestionó el uso del aparato judicial en medio de una causa de alto perfil público, en plena tensión por las investigaciones en curso sobre el manejo institucional y financiero de la AFA.