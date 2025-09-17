Un robo agravado se produjo en Caucete en la mañana de este martes, donde un vecino denunció la sustracción de objetos de valor del interior de su vehículo. Las cámaras de seguridad que posee el hombre fueron clave para establecer que un menor de edad sería el autor del hecho.

La víctima descubrió en la mañana, previo comenzar su jornada laboral, que las puertas de su vehículo habían sido violentadas. Al revisar el interior del rodado, descubrió que le faltaba el estéreo, una importante suma de dinero en efectivo, que ascendería a $250.000, y un par de zapatillas. Inmediatamente, se dirigió a la Comisaría 9° para realizar la denuncia y dar inicio a la investigación.

Publicidad

Las primeras diligencias policiales se centraron en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del domicilio de Flores, ubicado en calle Galvarini. Los registros de video no tardaron en arrojar resultados, ya que el presunto autor del robo apareció claramente en las grabaciones. Las autoridades policiales, al analizar las imágenes, determinaron que el sospechoso era un vecino menor de edad. Con esa información, los agentes se dirigieron al domicilio del adolescente para avanzar con la investigación.

Al ser confrontados con la evidencia, los padres del menor cooperaron con las autoridades. La progenitora del implicado, en un acto de colaboración, entregó voluntariamente el estéreo que el joven había sustraído del automóvil. Esta entrega de la prueba material reforzó la línea investigativa de la policía y confirmó la participación del adolescente en el ilícito.

Publicidad

Con el principal objeto robado recuperado, el caso fue inmediatamente derivado al Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que es el órgano judicial competente para entender en casos que involucran a menores. La investigación, ahora bajo la órbita de la Justicia de Menores, continuará para determinar el destino del dinero y las zapatillas sustraídas, así como para definir la situación procesal del adolescente.