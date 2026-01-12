Un fenómeno meteorológico extremo con olas de más de cinco metros sorprendió en las últimas horas a decenas de turistas en la Costa Atlántica, dejando un saldo fatal y decenas de heridos, en un episodio que las autoridades describen como imprevisible y poco frecuente.

El hecho ocurrió en Santa Clara del Mar, donde una ola gigante alcanzó a los bañistas en la playa California Beach y provocó que un hombre, un turista joven, fuera arrastrado por el agua y golpeara contra unas rocas, falleciendo en el lugar, según confirmó Fabián García, titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires.

Además del fallecido, hay al menos 35 personas con lesiones de distinta gravedad tras el impacto de la ola, que también se sintió en sectores de Mar del Plata y otras localidades de la costa. Testigos relataron que el mar se retiró de manera inusual y luego regresó con fuerza, arrastrando pertenencias personales como bolsos, sombrillas y reposeras, y obligando a los veraneantes a ayudarse entre sí para evitar ser arrastrados al mar.

Las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de todas las playas de la zona afectada ante la posibilidad de nuevos incidentes mientras equipos de Defensa Civil y servicios de emergencia recorren centros de salud para relevar a los afectados.

Este tipo de fenómeno (a veces llamado olas vagabundas o “mini tsunamis”) no tiene una causa científica concluyente, y su aparición suele ser inexplicable y sorpresiva, lo que dificulta la predicción y la adopción de medidas preventivas claras para los veraneantes.

La policía y servicios de emergencia trabajan en la atención de los heridos, entre ellos personas con golpes y lesiones menos graves, y continúan monitoreando la situación en otros puntos de la Costa Atlántica para garantizar la seguridad de los turistas.

La temporada de verano, que en general convoca a miles de visitantes a la costa bonaerense, se ve así marcada por un episodio extremo que genera preocupación y advierte sobre la necesidad de precaución incluso en playas de mar tranquilo como Santa Clara del Mar.