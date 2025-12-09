Detuvieron en Río Negro a una mujer prófuga requerida por la Justicia bonaerense

Una mujer de 20 años, oriunda de la localidad de Choele Choel, fue detenida en la provincia de Río Negro luego de una búsqueda coordinada entre fuerzas policiales, que puso fin a su condición de prófuga requerida por la Justicia bonaerense. La joven, imputada por el delito de robo, permanecía fuera del alcance de las autoridades desde hacía varias semanas.

La captura se produjo tras un operativo conjunto, impulsado por un pedido expreso de la Policía Federal y la ratificación de una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 49, con sede en Buenos Aires. La investigación se centró inicialmente en el barrio Las Bardas de Choele Choel, donde reside la familia de la imputada, tras recibirse información que sugería que podría encontrarse allí.

Los primeros procedimientos en la zona no dieron resultado, ya que, según pudo establecerse, la joven se había trasladado al Alto Valle. Sin embargo, el rastreo continuó y, al detectarse su retorno a Choele Choel, se dispuso un nuevo operativo que permitió su localización y aprehensión.

Actualmente, la detenida se encuentra alojada en una unidad policial del Valle Medio de Río Negro, a disposición de la Justicia Federal. Se aguarda la resolución judicial que ordenará su traslado a Buenos Aires para enfrentar el proceso en su contra. La coordinación interjurisdiccional fue clave para lograr la captura de la joven, quien era intensamente buscada tras haberse evadido de la acción de la justicia.