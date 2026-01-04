Doble Difunta Correa 2026: Recorrido y horarios en San Juan

El calendario rutero 2026 de la Federación Ciclista Sanjuanina inicia el año con la 69º edición de la Doble Difunta Correa, una de las "clásicas de verdad" que prepara el ambiente para el Giro del Sol y la Vuelta.

Esta competencia genera expectativas renovadas por la decisión de permitir que los ciclistas Libres compitan junto a los federados, lo que augura un pelotón más numeroso y competitivo. La carrera, que ha transformado a grandes ciclistas en ídolos, propone un trayecto de 170 kilómetros de exigencia plena que promete electrizar la piel en su regreso vertiginoso.

Publicidad

La actividad comenzará este domingo a las 15:00 con la concentración en Diagonal San Martín, frente a la plaza de 9 de Julio, departamento que ya fue sede de la Doble Cerrillo. A las 16:00 se dará la largada oficial para recorrer un itinerario que incluye Diagonal San Martín, calle Paraguay, Ruta 155, calle Amable Jones y calle 11.

Tras este tramo, los competidores tomarán la Ruta 155 hacia calle Zapata, empalmarán con Ruta 20 hasta Paula A. de Sarmiento y seguirán por Ruta 141 hacia el Paraje Difunta Correa. Luego de girar en Vallecito, el regreso se realizará por el mismo camino hasta entrar nuevamente a 9 de Julio, donde se darán dos giros finales a un circuito por Diagonal San Martín, Ruta 155 y el triángulo de calle Zapata, culminando frente a la Municipalidad.

Publicidad

En la faceta deportiva, los equipos buscan imponer su presencia en una temporada donde la Municipalidad de Pocito ya suma cuatro victorias, mientras que el SEP y Gremios por el Deporte tienen una cada uno. Ganar esta prueba es fundamental para quienes pretenden hacer ruido y entrar en la historia, bajo la premisa de que una Difunta Correa "no la gana cualquiera".