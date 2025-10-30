El dólar oficial en el Banco Nación bajó este jueves 30 de octubre después de tocar los $1.500 a comienzos de la semana, a raíz del impacto de las elecciones legislativas. La divisa se ubica ahora en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, sin cambios respecto a la última jornada.

En tanto, el dólar blue se mantiene estable en $1.460 para la venta y $1.440 para la compra, reflejando un retroceso leve del 0,68% respecto a días previos.

Otras variantes del dólar presentan los siguientes valores: MEP $1.460,62 compra y $1.475,91 venta; contado con liquidación $1.470,41 compra y $1.490,33 venta; mayorista $1.441 compra y $1.444 venta; turista $1.833 compra y $1.898 venta.

El Banco Central de la República Argentina difunde diariamente a partir de las 10 de la mañana el valor oficial de referencia, que sirve de guía para los bancos y casas de cambio tanto en operaciones minoristas como mayoristas.

El retroceso del dólar oficial se da luego de un inicio de semana en el que alcanzó su récord de $1.515, influido por la expectativa generada por los resultados electorales. Analistas destacan que la baja evidencia una estabilización momentánea del tipo de cambio tras la volatilidad de los últimos días.

Históricamente, el dólar paralelo ha mostrado fuertes fluctuaciones frente a la moneda oficial, mientras que los mercados alternativos, como MEP y contado con liquidación, reflejan movimientos moderados vinculados a la actividad bursátil y las expectativas de los inversores.