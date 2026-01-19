Detectar dolores articulares en perros a tiempo es clave para asegurar su bienestar, especialmente a medida que envejecen o si tienen predisposición genética a problemas óseos, explicó un experto veterinario. El dolor articular puede afectar su movilidad y calidad de vida si no se identifica ni se trata de forma adecuada.

La primera señal a la que hay que prestar atención es la dificultad para moverse: el perro que evita subir escaleras, tiene renuencia a saltar o se muestra “más lento” de lo habitual podría estar experimentando dolor en sus articulaciones. Cambios perceptibles en la forma de caminar o rigidez luego de reposos también son alertas tempranas.

Otra señal es el cambio de comportamiento, como irritabilidad, gruñidos al tocar ciertas zonas del cuerpo, o pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba. El especialista señala que un perro con dolor puede volverse más retraído o mostrar conductas inusuales, ya que intenta evitar movimientos que le causan molestia.

La tercera señal clave es la postura corporal alterada. Los perros con dolor articular pueden adoptar posiciones inusuales para aliviar presión, como encorvarse, apoyar menos peso sobre una pata o arrastrar las extremidades. La observación cuidadosa de la postura en reposo y al caminar puede revelar estos indicios.

El experto recomienda, ante la presencia de cualquiera de estas señales, consultar con un veterinario para evaluar el grado de dolor y diseñar un plan de tratamiento que puede incluir cambios de dieta, terapia física, antiinflamatorios o modificaciones en la rutina del animal para aliviar el malestar y mejorar su movilidad.