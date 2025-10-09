La muerte de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, generó este jueves una cadena de mensajes de condolencia y homenajes que recorrió el mundo del fútbol. La figura del técnico argentino, de 69 años, trascendió fronteras y su partida fue acompañada por emotivas publicaciones de clubes europeos y latinoamericanos que lo enfrentaron, lo admiraron o tuvieron el privilegio de contar con su conducción.

El Real Madrid fue uno de los primeros en manifestarse mediante un comunicado oficial, en el que lamentó profundamente la pérdida del entrenador. “El club, su presidente y su junta directiva expresan su pesar y envían su cariño a familiares, compañeros y aficionados. Miguel Ángel Russo ha fallecido a los 69 años de edad. Descanse en paz”, señaló el texto difundido por la entidad española, que recordó además su paso como jugador por Estudiantes de La Plata.

Barcelona, Paris Saint-Germain y Chelsea se sumaron al homenaje con mensajes cargados de respeto. El club catalán expresó su pésame y deseó descanso eterno al técnico xeneize, mientras que el PSG destacó su condición de “leyenda del fútbol argentino”. Desde Inglaterra, el Chelsea envió su acompañamiento a la familia de Russo y al club de la Ribera en “este momento de dolor”. En Alemania, el Bayern Múnich lo recordó como un referente que “marcó al fútbol argentino durante décadas”.

Los homenajes se multiplicaron desde los equipos que lo tuvieron en sus bancos o lo enfrentaron en el pasado. La Unión Deportiva Salamanca recordó su paso por la temporada 1998/99, Cerro Porteño lamentó la muerte de su exentrenador, y conjuntos como Universidad de Chile, Alianza Lima, Millonarios y Barcelona de Ecuador también compartieron su pesar. “Siempre te recordaremos, Miguel”, escribió el club colombiano junto a una imagen de su plantel completo.

Desde Sudamérica, la Conmebol rindió homenaje al “maestro del fútbol argentino”, destacando su liderazgo, integridad y pasión. En su comunicado expresó que el continente “acompaña su partida con el corazón apretado y agradece su legado eterno”.

Russo había enfrentado desde 2017 una larga batalla contra el cáncer de próstata, enfermedad que no lo alejó de su vocación. Su último partido como técnico fue el empate entre Boca y Central Córdoba el 21 de septiembre, antes de iniciar una licencia médica. Su vida, marcada por la lucha, el compromiso y los valores humanos, deja una huella profunda en el fútbol mundial.