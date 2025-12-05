Riesgo país: la promesa de Caputo y los factores para superar los 600 puntos

Después de semanas de versiones cruzadas y de desmentir una publicación del Wall Street Journal, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que negocian con bancos internacionales un nuevo crédito por entre USD 6.000 y USD 7.000 millones. Sin embargo, esta decisión dependerá de la evolución del riesgo país, una variable sobre la que tienen un pronóstico para las próximas semanas o meses.

"Nos han ofrecido los bancos entre USD 6.000 y USD 7.000 millones y veremos cuánto de eso les tomamos, por ahí cero, por ahí 1.000 millones, por ahí USD 2.000 millones o por ahí USD 3.000 millones. Estamos viendo las diferentes alternativas", afirmó Caputo durante su participación en el evento del Consejo Interamericano de Comercio y Producción ayer en el Hotel Alvear.

Pero esta decisión va a depender de la evolución del riesgo país. "Estamos viendo las diferentes alternativas porque en otras cosas creemos que en los próximos meses o semanas va a haber una compresión fuerte del riesgo país", agregó, sin explicar el motivo. Tampoco lo hicieron las fuentes consultadas por este medio para esta nota.

Al inicio de su presentación, sostuvo que están en el "mejor momento del mandato", ya que hubo una revalidación del modelo en las elecciones legislativas y ahora el Gobierno tiene más diputados y senadores -aunque no mayoría automática- para pasar los cambios por el Congreso. Aunque todavía hay gobernadores que esperan por las modificaciones en el presupuesto 2026 y conocer las tan esperadas reformas laboral y tributaria.

Para el director de Eco Go, Sebastián Menescaldi, se necesitarían varias medidas en conjunto para que el riesgo país baje. "Debería ser una combinación de mostrar fuerza política, asegurar el pago de bonos de enero y empezar a acumular reservas para los futuros pagos", afirmó. Aunque, sostuvo que, en el medio, sería bueno que se recalibre el esquema de bandas, ya que eso haría más atractivas las inversiones.

Es que si bien después de las elecciones legislativas, el dólar mayorista se estabilizó, este jueves cotiza en $1.448, a $64,99 el techo de la banda ($1.512,99). Se trata de una distancia que es corta para los analistas y que deja al régimen cambiario vulnerable ante cualquier shock interno, externo, político o económico. Pese a esto, ayer Caputo, frente a empresarios, se mostró errático con este punto. "Vamos a seguir con el esquema de bandas, alguno creerá que se puede flotar libremente y es oponible", marcó.

En la consultora Analytica, sostienen que, hacia adelante, el Gobierno apuesta a mejorar las expectativas con base en la renovación en el Congreso, con la que buscará que se apruebe el presupuesto y las reformas estructurales y, con ello, que el riesgo país baje hasta poder acceder a los mercados internacionales.

Aunque en uno de sus últimos informes consideran que es probable que vuelvan a utilizar el swap con Estados Unidos para afrontar los vencimientos que restan hasta febrero, que son USD 1.478 millones con organismos internacionales y el propio FMI, además de los USD 4.200 millones correspondientes a pagos con tenedores privados y USD 2.000 millones en BOPREAL.

"Lo que Caputo marcaba era lo de las reformas. Él entiende que ahora que va a cambiar el Congreso y se puedan agilizar el presupuesto y las reformas, eso sería una buena señal de continuidad del rumbo económico que debería ayudar a bajar el riesgo país", sostuvo el director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia. Aunque también se le debería prestar atención a lo que suceda en diciembre con la demanda de pesos.

"Está el tema que próximamente van a informar este financiamiento. Esto genera la expectativa de que en diciembre, que suele haber mucha demanda de pesos, es probable que la gente se tenga que desprender de dólares y que, tal vez, aparezca la oportunidad de empezar a comprar reservas", comentó. Es que desde la salida del cepo hasta octubre, con una aceleración en los dos meses previos a la elección, los argentinos compraron más USD 20.000 millones, según información del Banco Central (BCRA).

Durante octubre, mes en el que se celebraron las elecciones legislativas, los argentinos compraron dólares por USD 4.669 millones. Una cifra menor a septiembre, en donde se alcanzaron los USD 5.080 millones, un récord desde 2018. Pero si se mantiene la regla autoimpuesta el Gobierno, en el piso compra el BCRA y en el medio el Tesoro, la compra en el último mes del año está complicada por el nivel de depósitos en pesos y los vencimientos que hay de deuda pública.

El Gobierno enfrenta en diciembre vencimientos de deuda en pesos que superan los $40 billones, una cifra que representa uno de los mayores desafíos financieros del año. Aunque más de la mitad de lo que vence corresponde a endeudamiento intra sector público, lo que modifica la complejidad del panorama inmediato.