Francisco Oneto, abogado del presidente Javier Milei, generó una fuerte polémica al afirmar que “la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje” como solución para revertir la caída de la tasa de natalidad en Argentina y el mundo. Sus declaraciones fueron realizadas en el programa de streaming Carajo, donde debatían sobre el descenso global de los nacimientos y sus causas.

Durante la conversación, Oneto sostuvo que el deseo femenino de desarrollarse profesionalmente es uno de los motivos que desalientan la maternidad. Descartó las dificultades económicas como un factor central y expresó: “Los villeros son los que más pibes tienen”, frase que provocó críticas inmediatas.

El abogado también mencionó la homosexualidad como un posible elemento en el descenso de la fertilidad, sumando otra declaración polémica. Sus palabras se dieron en un contexto en el que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) reveló que el 20% de las personas en el mundo decide tener menos hijos por temor al futuro, en medio de preocupaciones ambientales, conflictos y crisis sanitarias.

En Argentina, los nacimientos disminuyeron un 40% desde 2014, el descenso más marcado en América Latina. El informe del UNFPA advierte que la caída de la natalidad es un fenómeno global, vinculado también a la inestabilidad económica, las políticas públicas y el cambio climático.

Las declaraciones de Oneto generaron debate sobre los roles tradicionales de género y su vigencia, así como sobre las múltiples causas que explican la baja de la tasa de fertilidad en distintos países.

