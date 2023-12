El dólar blue en San Juan arrancó a $1.020 para la venta y a $910 para la compra, este lunes 18 de diciembre. Después de la semana en la que el dólar oficial comenzó a cotizar a $838,10, la divisa paralela tuvo leve variaciones y achica la diferencia del cambio en el Banco Central.

En la city porteña, el dólar paralelo comenzó la jornada a $940 para la compra y a $970 para la venta.

Luis Caputo, ministro de Economía, declaró: “El ajuste del tipo de cambio que nosotros hemos hecho de $360 a $800, si no tuviera la credibilidad que efectivamente tuvo, ¿qué hubiera pasado con el tipo de cambio libre? Estaba $1100, se hubiera ido a $2000, $2500. Lejos de pasar eso, ha caído de $1100 a $980, y hoy estamos en la brecha más baja, del 20%, igual a cuando Alberto Fernández asumió en diciembre del 2019. Si no hay medidas consistentes atrás, eso no puede pasar”.