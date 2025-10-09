La vida amorosa de Fede Bal volvió a acaparar la atención mediática en las últimas semanas, especialmente tras ser vinculado con Evelyn Botto, y luego visto a los besos con la notera Juli Roque después de la entrega de los premios Martín Fierro. Además, se sumó un supuesto affaire con Victoria Puig, la hija del periodista Alexis Puig, consolidando su fama de conquistador.

Cansado de los escándalos de infidelidad que marcaron su pasado, el actor parece haber optado por un estilo de vida más casual. Cuando Yanina Latorre le consultó cuántas relaciones sin compromiso mantenía simultáneamente, el actor respondió con una sinceridad que generó revuelo: “Estoy muy suelto. Haciéndome cargo de mis deseos, de mi sinceridad”.

Publicidad

Estas palabras no pasaron desapercibidas para Mario Pergolini, quien se hizo eco del tema en su programa "Otro día perdido", en El Trece. El conductor reaccionó con una mezcla de sorpresa e ironía ante el supuesto récord de conquistas.

El ex CQC comenzó su ataque cuestionando la logística de tales encuentros: “Pero… ¿cómo le alcanza el tiempo para tener un montón de vínculos? Yo ya no le creo”. De inmediato, puso en duda la veracidad de la confesión del actor, asegurando que sus días no dan para tanto ajetreo.

Publicidad

Pergolini argumentó con sarcasmo: “Alguna vez a lo mejor fue así, pero no tiene tiempo. ¿Qué, no tiene vida?”. El conductor insinuó que mantener múltiples relaciones demandaría una dedicación que Fede Bal no podría sostener con su agenda.

Finalmente, el conductor remató su crítica con una frase que elevó la ironía al máximo y rápidamente se viralizó en redes sociales. Entre risas, Pergolini disparó un comentario que aludía directamente a las consecuencias físicas de una vida sexual tan activa.

Publicidad

“Yo no creo… si no se compra crema anti paspaduras. ¡Si no, es imposible!”, sentenció con humor, dejando a entrever su escepticismo sobre la cantidad de encuentros íntimos que el actor aseguraba tener, y provocando la risa en el estudio.