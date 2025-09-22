La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, celebró este lunes la declaración de respaldo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al gobierno argentino. “Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo de Scott Bessent a Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”, expresó Georgieva a través de su cuenta de X.

Poco después, el ministro de Economía, Luis Caputo, respondió: “Gracias Kristalina por tu permanente apoyo y el de todo el equipo del FMI”.

El Tesoro estadounidense había manifestado su disposición de “hacer lo necesario para apoyar a Argentina” en el marco de un posible auxilio al Banco Central, con el objetivo de reforzar reservas y contener la tensión cambiaria. Bessent señaló que el Tesoro “está preparado para hacer lo necesario dentro de su mandato” y aseguró que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, incluyendo swaps, compras de moneda y adquisiciones de deuda soberana.

El funcionario calificó a Argentina como un “aliado sistémicamente importante” en América Latina y afirmó que “oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande”. El Departamento del Tesoro anticipó una reunión en Nueva York entre Bessent, el presidente de Estados Unidos y Javier Milei para definir pasos en materia de cooperación financiera y comercial.

Milei agradeció públicamente a Bessent y a Donald Trump por el respaldo. Caputo también transmitió su reconocimiento al Tesoro norteamericano. En paralelo, el encuentro pendiente entre el Presidente y Georgieva —previsto inicialmente para este lunes— fue reprogramado y será el primero tras el acuerdo alcanzado en abril.

Por su parte, la vocera del FMI, Julie Kozack, sostuvo días atrás que “el personal técnico del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”.

El apoyo internacional se da en un contexto de presión sobre las reservas del Banco Central. La semana pasada, la autoridad monetaria vendió más de USD 1.100 millones en tres días, lo que acentuó el debate sobre la sostenibilidad cambiaria. En lo que resta del año, los vencimientos con acreedores privados suman USD 2.200 millones, mientras que en enero comienza el calendario de Globales y Bonares 2026 con un pago de USD 4.200 millones, el 85% en manos privadas.

Según la consultora 1816, entre septiembre de 2025 y diciembre de 2027, los compromisos en dólares del Tesoro y el Banco Central alcanzan los USD 34.200 millones, sin contar los pagos con el propio FMI. Ante este escenario, el mercado mantiene la expectativa sobre el acceso a fondos frescos a partir del apoyo del Tesoro estadounidense.