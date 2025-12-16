El departamento 25 de Mayo se prepara para vivir una de sus celebraciones más tradicionales con la realización de la 51° edición del Festival Provincial del Carrerito Sanjuanino, que contará con tres jornadas cargadas de música, danza, tradiciones y actividades culturales. El evento se desarrollará los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre, con la participación de destacados artistas.

La apertura del festival será el viernes 19 de diciembre, con una noche dedicada a las expresiones culturales y populares. El cronograma incluye el Desfile Gaucho, la presentación del Ballet Inclusivo, la actuación de Luz Aguirre y la presentación de candidatas. También subirán al escenario Puebleros, Esencia de Pueblo y Lautaro Ortiz. Además, se llevará a cabo la elección y colocación de chapecas a la Criollita, uno de los momentos más emotivos de la jornada.

El sábado 20 de diciembre continuará la fiesta con una nutrida grilla artística. Actuarán la Academia Luz de Libertad, Las Cuerdas del Carmen, la Academia El Bagual, Darío Sosa, Marcelo Lima, Lucas Aballay, Ania Espinoza y Medalla Milagrosa. También serán parte de la noche Las Voces de Tierra Huarpe, Gisella Aldeco, Los Nuevos Tradicionales, Los Lucero de Jáchal, Somos Huella, Las Cantores del Este, Labriegos y Herederos.

El cierre del festival será el domingo 21 de diciembre, con la presentación de la Academia Pilchas Gauchas, Los Veinticinqueñitos, Viky Gonzales, Yesica Pereira y la Academia Idilio Criollo. Además, dirán presente Avelino Canto, Amigos del Camino, Días Heredia, Diablito Martínez, Renzo Cuello, La Andariega y Tres para el Canto, en una noche que promete emoción y fuerte identidad cultural.

La 51° edición del Festival Provincial del Carrerito Sanjuanino es organizada por el municipio de 25 de Mayo y busca revalorizar las raíces, las tradiciones y el talento artístico de San Juan, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario cultural provincial.



