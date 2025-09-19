Política > Este viernes
El ministro Lisandro Catalán arriba a San Juan con una agenda centrada en obra pública

Especialistas nacionales e internacionales se reunirán este viernes 19 de septiembre en el Salón Ramella del Foro de Abogados de San Juan para debatir los avances y desafíos en materia de Derecho Animal. Una actividad abierta y gratuita que invita a reflexionar sobre el vínculo entre el derecho, la sociedad y los animales.
El sanjuanino Jaime Muñoz fue una de las grandes revelaciones de una noche cargada de talento en La Voz Argentina. Aunque inicialmente perdió su batalla, logró deslumbrar al jurado con una segunda presentación. Tras interpretar "Penumbras", recibió el aplauso de pie y los elogios de Soledad Pastorutti y Luck Ra, asegurando así su pase a la próxima instancia.