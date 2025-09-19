El ministro Lisandro Catalán arriba a San Juan con una agenda centrada en obra pública

El ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, arribará a la provincia de San Juan durante la jornada del viernes. El funcionario nacional, en representación del gobierno del presidente Javier Milei, será en la Casa de Gobierno por el gobernador local, Marcelo Orrego.

La visita oficial tiene como propósito central fortalecer la relación institucional entre el gobierno nacional y la provincia, con énfasis en la gestión de obra pública y la administración de recursos. La agenda de actividades comenzará con un encuentro protocolar en la sede del gobierno provincial.

Posteriormente, las autoridades se trasladarán al complejo de viviendas “Casa Activa”, ubicado en los departamentos de Pocito y Chimbas. Dichos complejos, construidos durante la gestión del expresidente Alberto Fernández, serán administrados por la provincia de San Juan luego de una solicitud formal del gobernador Orrego al ministro Catalán, la cual fue concedida.

Otro punto central de la agenda es el análisis de la reactivación de proyectos estratégicos de infraestructura, entre los que se destaca la obra de la Ruta 40 Sur. Asimismo, se trató la situación de otras obras de carácter nacional que se encuentran avanzadas y que la provincia ha decidido finalizar con fondos propios.