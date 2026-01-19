Un niño de 7 años se encuentra estable y lúcido tras sufrir una grave caída en el cerro Pie de Palo, ubicado en el departamento San Martín. Todo sucedió mientras pasaba el día con su familia en el predio San Ceferino Namuncurá.

Según informaron fuentes del Hospital Dr. Guillermo Rawson a DIARIO HUARPE, el menor ingresó al centro de salud el domingo con una fractura parietal con hundimiento de cráneo, una lesión de extrema gravedad que requirió intervención quirúrgica inmediata.

El accidente ocurrió durante una jornada de esparcimiento familiar. Por razones que todavía se intentan establecer, el niño cayó desde una pendiente del cerro, provocándose un fuerte impacto en la cabeza. Ante la gravedad del golpe, familiares trasladaron al pequeño de urgencia al hospital, donde el equipo médico procedió a realizar una operación para estabilizar la lesión y prevenir complicaciones neurológicas.

Tras la cirugía, el paciente quedó internado en la unidad de terapia intermedia pediátrica, donde recibe monitoreo constante por parte de especialistas. Desde el hospital confirmaron que el paciente se encuentra estable, lúcido y con signos vitales controlados.