Un nuevo fallo judicial en San Juan generó profunda indignación en la familia de Lucía Rubiño, la joven que perdió la vida el 15 de octubre de 2023 en un siniestro vial en Rivadavia. El juez de Impugnación, Eduardo Raed, confirmó el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray por el delito de homicidio culposo, desestimando los planteos de la querella y ratificando lo decidido previamente por el juez Javier Figuerola.

La resolución establece que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación de homicidio culposo contra el imputado, quien es hijo de un juez federal. De esta manera, Echegaray quedó desligado de esa figura penal, aunque continúa bajo investigación por su presunta participación en la organización de picadas ilegales, que habrían motivado la convocatoria donde ocurrió la tragedia.

La reacción del padre de la víctima no se hizo esperar. En sus redes sociales, Jorge Rubiño escribió: “Otro paso a favor de uno de los asesinos de mi hija. Juan Pablo Echegaray. Gracias jueces de San Juan por ser equitativos con su pueblo. Dan asco”.

El siniestro ocurrió en el Barrio Profesional, cuando la camioneta Toyota Hilux que conducía Echegaray se cruzó de frente con un Renault Sandero manejado por un menor identificado como N.M. Según testigos, Echegaray no frenó a tiempo, lo que obligó al otro conductor a maniobrar bruscamente, atropellando a Lucía y provocándole la muerte.

Desde la querella, que representa a la familia Rubiño, anticiparon que apelarán el fallo por considerar que hubo “arbitrariedades en la investigación” y que no se valoraron elementos clave del expediente.