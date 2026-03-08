Desde su llegada a los Estados Unidos en 2023, el desembarco de Lionel Messi en la Major League Soccer (MLS) transformó por completo el mapa del fútbol norteamericano. Sin embargo, más allá de los lujos y el marketing, siempre existió un halo de misterio sobre la cifra real que percibe el mejor del mundo. Ese secreto fue revelado en las últimas horas por el hombre que maneja los números en el Inter Miami.

Jorge Mas, copropietario de la franquicia rosa junto a su hermano José y David Beckham, rompió el silencio en una entrevista con Bloomberg y le puso fin a las especulaciones. El empresario no anduvo con vueltas al justificar la necesidad de atraer patrocinadores de élite para sostener su estructura deportiva.

Una cifra que estremece al mercado

Al ser consultado sobre el costo de mantener a sus estrellas, Mas fue contundente sobre la inversión que representa el capitán argentino: “Le pago a Messi, y vale cada centavo, pero son entre 70 y 80 millones de dólares al año, en todos los aspectos”, confesó. Esta cifra abarca no solo el salario base, sino la totalidad de los acuerdos comerciales y beneficios que integran el paquete del "10" en Miami.

El dirigente explicó que este gasto directo está sustentado por los incontables vínculos de clase mundial que la franquicia ha logrado cerrar desde que la "Pulga" decidió mudarse a Florida. Para Mas, la presencia de Messi no es un gasto, sino el motor de una maquinaria publicitaria sin precedentes.

El fútbol después de Leo

Con un contrato que tiene vigencia hasta el año 2028, surge la inevitable pregunta sobre qué pasará con el Inter Miami cuando el astro decida colgar los botines o cambiar de rumbo. Ante esto, el accionista se mostró desafiante y confiado en su visión de negocios.

"He revolucionado el fútbol de las grandes ligas. Algunos lo critican, otros lo elogian", señaló Mas, quien aseguró no tenerle miedo a los cambios que vendrán. Para el dueño de las Garzas, la estructura de la MLS necesitaba una sacudida para prosperar, y la etapa de Messi es solo el comienzo de una nueva forma de dirigir el barco hacia el éxito financiero y deportivo.