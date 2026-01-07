Luciano Castro: los chats que prueban la infidelidad a Griselda Siciliani

La periodista Fernanda Iglesias expuso en el programa "Puro Show" una serie de pruebas que confirmarían un vínculo entre Luciano Castro y Sarah Borrell, una joven danesa residente en España. Según la información presentada, ambos se conocieron en octubre durante un viaje de trabajo del actor a Madrid.

Al respecto, Iglesias afirmó: "Ella me contó todo. Estuvieron hablando por tres meses. Él muy insistente, se le hizo el enamorado y le terminó diciendo que venía a la Argentina a pasar las fiestas con sus hijos pero en realidad, viajó a Praia Do Rosa con Siciliani".

Publicidad

Los chats de WhatsApp, que se extendieron por tres meses, revelan que Castro mantuvo un interés constante por encontrarse con Borrell, incluso invitándola a su obra de teatro pese a que ella alegaba "estar cansada". Aunque inicialmente algunos consideraron que el material tenía "sabor a poco" y solo confirmaba un "cachondeo", la periodista insistió en la veracidad del vínculo este miércoles 7 de enero.

En sus mensajes, el actor le expresó que, antes de viajar a Bilbao para grabar una serie, quería verla para "darle un abrazo y un beso". El contacto incluyó fotos desde su camarín y se reanudó el 7 de diciembre, cuando ella le reprochó su ausencia: "Pensé que eras casado porque te fuiste por mucho tiempo".

Publicidad

Ante el envío de imágenes de visualización única, la joven reaccionó consultándole: "Quieres una noche loca". El actor remarcó que ella era hermosa y que quería "mil fotos más". Por el momento, Castro ha optado por el silencio, manteniendo su habitual reserva frente a temas de su vida privada mientras se aguarda una posible reacción de Siciliani.