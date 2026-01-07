Publicidad
Escándalo

Luciano Castro: los chats que prueban la infidelidad a Griselda Siciliani

Fernanda Iglesias presentó pruebas de la relación del actor con una joven danesa mientras salía con Griselda Siciliani.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El vínculo se gestó en España durante un viaje laboral.

La periodista Fernanda Iglesias expuso en el programa "Puro Show" una serie de pruebas que confirmarían un vínculo entre Luciano Castro y Sarah Borrell, una joven danesa residente en España. Según la información presentada, ambos se conocieron en octubre durante un viaje de trabajo del actor a Madrid.

Al respecto, Iglesias afirmó: "Ella me contó todo. Estuvieron hablando por tres meses. Él muy insistente, se le hizo el enamorado y le terminó diciendo que venía a la Argentina a pasar las fiestas con sus hijos pero en realidad, viajó a Praia Do Rosa con Siciliani".

Los chats de WhatsApp, que se extendieron por tres meses, revelan que Castro mantuvo un interés constante por encontrarse con Borrell, incluso invitándola a su obra de teatro pese a que ella alegaba "estar cansada". Aunque inicialmente algunos consideraron que el material tenía "sabor a poco" y solo confirmaba un "cachondeo", la periodista insistió en la veracidad del vínculo este miércoles 7 de enero.

En sus mensajes, el actor le expresó que, antes de viajar a Bilbao para grabar una serie, quería verla para "darle un abrazo y un beso". El contacto incluyó fotos desde su camarín y se reanudó el 7 de diciembre, cuando ella le reprochó su ausencia: "Pensé que eras casado porque te fuiste por mucho tiempo".

Ante el envío de imágenes de visualización única, la joven reaccionó consultándole: "Quieres una noche loca". El actor remarcó que ella era hermosa y que quería "mil fotos más". Por el momento, Castro ha optado por el silencio, manteniendo su habitual reserva frente a temas de su vida privada mientras se aguarda una posible reacción de Siciliani.

