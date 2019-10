Empresarios agroindustriales proponen profundizar exportaciones y critican la presión impositiva

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Empresarios agroindustriales sostuvieron hoy la importancia de que se profundice la política de exportación del sector, criticaron la presión tributaria y ponderaron la "transición ordenada" entre el actual gobierno y el electo.



"Es imposible desconectar el mercado internacional de la producción de alimentos en el país", sostuvo el presidente de la Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras.



En una jornada de agronegocios organizada por el Grupo de Lideres Empresarios (LIDE), Idígoras consideró que "la mejor opción para tener un mejor consumo interno es tener vocación exportadora; una industria enfocada 100% a entender que su futuro pasa por su capacidad exportadora".



Según Idígoras, "el mundo no quiere comprar productos procesados, sino que quiere comprar materias primas; depende de nuestra capacidad venderle productos procesados".



En la misma línea, el director del Frigorífico Paladini, Pablo Paladini, aseguró que el sector agroindustrial debe "tener a la exportación como una cuestión estratégica".



Para Paladini, "es fundamental trabajar para eso y para poder lograr mercados que sean atractivos para nosotros y que nos confíen a nosotros los productos que estamos exportando".



Sin embargo, consideró también indispensable la inversión y el acceso al crédito por parte del sector.



"Necesitamos inversiones y créditos", remarcó Paladini, al mismo tiempo que remarcó que "las condiciones hoy no están dadas para los créditos y necesitamos que el próximo gobierno trabaje sobre eso".



"Si el acceso al crédito es complicado para una gran empresa, imagínense para una pyme; es mucho más complejo e inaccesible. Debemos trabajar en eso para poder sumar valor y traer los dólares para Argentina", sentenció.



Por su parte, la secretaria de Comercio Exterior del Ministerio de Producción y Trabajo, Marisa Bircher, puso de relieve la gestión llevada a cabo por el Gobierno en materia de apertura de mercados e incentivos para la producción.



"Para nosotros es central el comercio exterior y la inserción internacional; es cierto que también a todas las aperturas de mercados que se han dado, es importante una política productiva pujante y que vaya de la mano escuchando al sector privado", indicó Bircher.



Respecto a la cuestión tributaria, ambos empresarios consideraron que la presión es alta y que se necesita una "reforma estructural muy grande".



"Estamos ante casos que son muy difíciles. Necesitamos una reforma estructural muy grande", expresó Paladini respecto al tema.



Por su parte, Idígoras insistió en que "no podemos tener múltiples regímenes municipales con ambiciones municipales personalistas que ponen tasas caprichosas porque suponen que la facturación del sector es igual a la balanza del sector".