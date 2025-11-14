En qué invertirá Zonda $487 millones del Fodere

El Gobierno de San Juan destina $17.119.856.207 millones de pesos a los municipios de la provincia para la ejecución de obras, a través del Fondo de Desarrollo Regional (FO.DE.RE). Este monto representa un incremento del 289% respecto al año 2024, cuando se distribuyeron $4.389.322.316, marcando un fuerte impulso a la inversión pública local.

Al departamento de Zonda, que es comandado por Juan Atampiz, le tocó en esta oportunidad $487.915.901,91 los cuales serán destinados a cierre perimetral y Construcción de vestuarios/sanitarios, banco de suplentes y tribuna en cancha de Hockey. Cierre perimetral y construcción de Sanitarios en Polideportivo barrio Conjunto I y II, y 350 unidades LED.