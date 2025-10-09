El fútbol argentino está de luto por la muerte de Miguel Ángel Russo, uno de sus entrenadores más queridos, que falleció a los 69 años tras una prolongada enfermedad. Boca Juniors, club al que dedicó gran parte de su vida y donde conquistó la Copa Libertadores 2007, abrió el hall central de La Bombonera para que los hinchas puedan despedirlo. Este jueves estará de 10 a 22 horas y el viernes de 10 a 12, bajo la prohibición de tomar fotos o grabar, en señal de respeto a la familia.

El club comunicó oficialmente: “Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”. El velatorio se llevará a cabo en Brandsen 805, con un operativo especial para garantizar el ingreso ordenado de simpatizantes, exjugadores y referentes del fútbol argentino.

Publicidad

La noticia del fallecimiento de Russo trascendió durante la práctica de la Selección Argentina en Miami, donde el presidente de la AFA, Claudio Tapia, informó al cuerpo técnico y al plantel. En un gesto de respeto, los jugadores formaron un círculo, guardaron un minuto de silencio y luego aplaudieron en memoria del entrenador. Entre los presentes estaba Leandro Paredes, referente xeneize, visiblemente conmovido.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Russo deja un legado de profesionalismo, humildad y pasión por el fútbol. Su figura trascendió las fronteras de Boca Juniors, siendo admirado por su liderazgo y compromiso tanto dentro como fuera del campo.

Publicidad

Debido a su fallecimiento, la Liga Profesional de Fútbol decidió postergar el partido entre Barracas Central y Boca Juniors, previsto para este sábado a las 14.30. Previamente, la entidad expresó su pesar: “Russo fue un emblema como jugador y director técnico, y sobre todo una gran persona y ejemplo para todo el fútbol argentino”.