Mariana Brey dejó de lado sus habituales cruces mediáticos para exponer el capítulo más doloroso y pasional de su vida. En una charla íntima, la periodista reveló detalles de un amor prohibido con un hombre casado, una relación que le provocó una profunda dualidad entre la culpa y una pasión incontrolable, confesando que llegó a temer un "castigo divino".

La periodista se sinceró en una conversación con Mariano Iúdica, confesando una historia que, según su criterio, hubiera preferido no haber vivido. "Sí, hay una situación que preferiría no haber vivido. Salí con un hombre casado", reveló, y agregó: "Me enamoré profundamente, pero fue una relación dolorosa".

Publicidad

La conductora explicó que la culpa era una sensación constante en aquella época de su juventud. "En ese momento era joven, no tenía hijos y no entendía muchas cosas. Sentía culpa, porque sabía que del otro lado había alguien que podía sufrir. No fue por romper una familia, sino por la responsabilidad de saber que podía causar dolor", confesó.

Lejos de esquivar el tema, recordó la intensidad de ese vínculo que la definió: "Sí, fue muy fuerte. Con el tiempo entendí las circunstancias, pero en ese momento me dejé llevar por el amor". La relación era tan cercana que el hombre era "conocido de mi familia. Mi papá, Mingo, lo quería, aunque mi mamá, Mary, tenía sus reservas".

Publicidad

La periodista rememoró cómo la culpa se mezclaba con sus creencias personales. "Yo vivía esa relación con culpa, pensando que estaba haciendo algo mal. Pensaba que Dios me iba a castigar", confesó, para luego afirmar que: "Pero el amor fue más fuerte".

Pese a la imagen de "come hombres" que suele proyectar en televisión, la periodista sorprendió al revelar su verdadera esencia. "Soy re tradicional, aburrida y tranca, sobre todo en esta etapa de mi vida. La libido está enfocada en otros aspectos", afirmó, mostrando un costado más sensible y maduro.

Publicidad

A lo largo de la charla, la panelista asoció esta historia con la música. Cuando Iúdica le preguntó qué canción elegiría para entrar al cielo, no dudó: "Hay una canción que marcó mi historia de amor, la que conté antes. Es de Michael Jackson y se llama Speechless. No es de las más conocidas", reveló.

Para finalizar, el conductor quiso saber si existía alguna pregunta que nunca se atrevió a hacerle a ese "viejo amor". Con una mezcla de nostalgia y madurez, la periodista respondió: "Sí, le preguntaría a ese viejo amor por qué no se animó a dar el paso. Es una historia que me marcó y siempre me lo cuestioné, aunque creo que ya encontré algunas respuestas".