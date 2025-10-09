Mica Viciconte, la pareja de Fabián Cubero, se sinceró sobre los desafíos de la maternidad y se refirió a un tema que divide opiniones: besar a los hijos en la boca. La panelista, visiblemente enamorada de Luca, su hijo de tres años, confesó haber cambiado de parecer al experimentar el amor incondicional que siente por él, aunque ahora respeta los límites que el niño empieza a marcar.

La conductora habló de su hijo, destacando lo rápido que crece y su personalidad. “Luca está hermoso. Yo le digo bebote pero ya no es bebote, es un niño. Es travieso, muy pícaro, está grande, es divino. ¡Es un bombón!”, sostuvo con ternura. Sin embargo, lo definió de una manera que resume su enamoramiento: “Luca es amoroso, es comestible. Esa es la palabra: es comestible. Me dan ganas de chaparlo”.

La panelista, que antes tenía una opinión firme sobre los besos en la boca, admitió que la maternidad la hizo replantearse ese límite. “Antes veía a esas mamás que a veces les dan besos en la boca a sus hijos y yo decía: ‘No, no, no voy a hacer eso’”, confesó. No obstante, el amor la llevó a un punto de flexibilización: “Pero a veces en la comisura se te escapa un poquito; es tu bebé”.

A pesar de su instinto, la mamá de Luca reconoció que la etapa de los besos sin límites está llegando a su fin, respetando el crecimiento del niño. “Pero bueno, ya está más grande, ya tiene conciencia de su cuerpo y hay cosas que te dice: ‘No, mamá, no esto, no lo otro’. Es hermoso, me tiene enamorada”, aseguró, destacando la autonomía que su hijo empieza a desarrollar.

La personalidad de Luca también fue tema de análisis, y la mediática reconoció una parte de sí misma en él. “Creo que tiene un poco de mi carácter porque es muy cabeza dura en muchas cosas”, comentó. La anécdota de un juego de ingenio fue la prueba: “Ayer justo estaba con un juego de ingenio que trajimos de Brasil, en el que hay que sacar un aro y veía que lo intentaba sacar, no podía y se enojaba. Pero se enojaba con bronca y sentía que era como una mini Viciconte”.

La conductora explicó cómo lidió con el berrinche de su hijo. “Le dije: ‘Luca, tranquilo, hay que seguir intentándolo’, y él se sacaba”, relató. Sin embargo, su carácter temperamental dio paso a la resolución del problema: “Hasta que se calmó, lo intentó y lo pudo resolver. Tiene eso de temperamental, de contestatario”.

Afortunadamente, la personalidad de Luca es una mezcla, ya que heredó la dulzura de su padre. "Después tiene toda la dulzura que tiene el padre, que no la tengo yo. Fabi es más amoroso, más besuquero y toda la parte sentimental y más demostrativa la heredó del papá. Además, ama estar con sus hermanas", concluyó, dejando en claro que el niño equilibra el temperamento de la madre con el cariño del padre.