“Los signos para mi son un juego”: Fede Cyrulnik en exclusiva con DIARIO HUARPE

Fede Cyrulnik se presentará con su show "Evolution" el viernes 10 de octubre a las 21:00 hs en la Sala Z, Sala Central, ubicada en Pedro Echagüe Oeste 451, en la capital de San Juan. El valor de la Entrada General es de $34.000, con una promo disponible de hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard que se puede comprar en www.entradaweb.com.

Respecto al contenido del espectáculo, Fede explicó: "A San Juan se viene el nuevo show. Estoy haciendo gira con el show 'Evolution', que es un show que fue evolucionando durante todo este año". Sobre la temática central, detalló: "En este show ya es un show de signos instalado donde evoluciona más a la parte de la paternidad. Bien, empiezo a hablar de todo lo que es ser padre, lo que cambió mi vida, lo que cambiaron mis percepciones de las cosas".

La interacción con el público es un pilar de su comedia. "La gente que viene viene con un código ya instalado conmigo. Es un código que lo fuimos armando en las redes de alguna manera", comenta Fede, y añadió: "Yo soy bastante fan de improvisar con la gente y bueno, invito a la gente a que juegue conmigo a contarnos qué profesión tienen y qué signo tienen". Aclaró que su enfoque es humorístico: "Los signos para mí son un juego. Entonces, hay 12 reglas que son los signos donde entendemos bien el personaje de cada uno y jugamos a que nos tocó este".

Sobre la esencia de su show, fue categórico: "No es un show de astrología, es un show de stand-up". Y profundizó: "Hago humor sobre los estereotipos, sobre lo que dicen de vos según el signo que sos. Eh, y bueno, ese es el chiste. Por ahí pasa, por ahí pasa el juego".

Al ser consultado sobre la experiencia de recorrer el país, expresó: "A mí me pasa que en general siento como algo muy estable, muy que se parece en todos lados y eso me gusta. Es como, no sé, como ir a buscar amigos en otras partes, algo así".

Para aquellos que aún no lo conocen, Fede Cyrulnik hace una ferviente defensa de su arte: "Para mí el stand-up es el mejor género de comedia que hay. No hay otro mejor. Es el único que te hace reír de principio a fin todo el tiempo". Y finalizó con una invitación: "Una persona diciendo lo que piensa es de lo más difícil que hay. De lo más difícil que hay. Eso lo vas a ver cuando vengas".