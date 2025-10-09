La fe de sus seres queridos y la energía de sus seguidores finalmente dieron sus frutos: Thiago Medina recibió el alta médica, poniendo fin a una internación de casi un mes que mantuvo en vilo a todo el país. El joven, que superó tres complejas intervenciones quirúrgicas, ahora podrá continuar su recuperación en casa.

La noticia más esperada fue confirmada por Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, a través de sus redes sociales. Con un mensaje cargado de emoción y gratitud, compartió el comunicado oficial que daba cuenta del "milagro" de su recuperación.

"Llegó el día tan esperado, esto es gracias a ustedes, a cada profesional, al cielo y a todos los que enviaron fuerzas y energías", expresó Celis, visiblemente conmovida. Su texto reflejaba la tensión de las últimas semanas y la inmensa alegría por el desenlace.

El comunicado oficial provino del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a través del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde se encontraba internado. La institución confirmó la excelente evolución del paciente.

El texto detallaba que, "tras veintiocho días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina será dado de alta médica en el día de la fecha". Un período de lucha y superación que llegó a su fin.

La salida del joven se concretó a las doce y media por la puerta principal del hospital, ubicada en avenida Libertador 710, Moreno. El comunicado destacaba que, "con un pleno acceso al derecho a la salud, el paciente completó una evolución clínica favorable".

Esta favorable evolución fue producto del "seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería", según se desprende del informe ministerial. El trabajo coordinado de los profesionales fue clave.

Finalmente, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires aprovechó la comunicación para "agradecer el compromiso y el trabajo coordinado a todos los equipos de salud bonaerenses que intervinieron en su atención, garantizando la atención y contención que le permitirá continuar su recuperación extrahospitalaria". El joven ahora podrá abrazar a sus hijas y seguir su proceso rodeado de sus afectos.