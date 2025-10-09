Marina Calabró vuelve a estar en el centro de la polémica vecinal en Núñez. Después de ser acusada meses atrás de obstruir la entrada de un garaje, ahora fue fotografiada cometiendo una falta aún más grave: estacionar sobre la senda peatonal y bloquear parte de una rampa para personas con discapacidad. La foto, difundida por una seguidora de la cuenta Gossipeame, desató la furia de los vecinos.

A mediados de este año, la periodista ya había enfrentado críticas de residentes de su barrio, que es el mismo donde vive Rolando Barbano. En esa ocasión, la acusación había sido por bloquear con su vehículo la entrada de un garaje particular.

En aquel momento, se comentó que no solo no se había disculpado por las molestias, sino que además no era la primera vez que incurría en una falta de este tipo. Calabró, con su característico estilo, había restado importancia al tema.

Sin embargo, el escándalo resurgió con una prueba irrefutable. Una seguidora de la cuenta de chimentos Gossipeame envió una imagen que muestra el vehículo de la conductora en una posición totalmente antirreglamentaria.

La foto muestra el auto de la periodista estacionado sobre la senda peatonal y, lo que es más grave, obstruyendo parcialmente la rampa de acceso para personas con discapacidad. Esta acción generó un fuerte repudio.

Según los denunciantes, el auto quedaría en esa posición por largo tiempo. La situación se agrava al señalar que "el auto quedaría en esa posición hasta el día siguiente, por lo que tampoco podría decir que lo dejó allí 'por unos minutitos'".

Pochi, de Gossipeame, si bien reconoció la dificultad para encontrar estacionamiento en la zona, subrayó que no es excusa. "Es real que hoy está. difícil estacionar por ahí porque viví por esa zona hasta hace poco, pero bueno... tampoco lo podés tirar en cualquier lado", comentó.

El escrache a Marina Calabró.