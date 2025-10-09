Wanda Nara, uno de los rostros más codiciados de la televisión, protagonizará la primera entrevista del nuevo ciclo de "La Divina Noche" en El Trece, pero su participación no fue sencilla. La mediática puso condiciones altísimas a la producción de Mario Pergolini y Dante Gebel, llegando a exigir una cifra millonaria que el programa no pudo costear, obligando a un tenso tire y afloje.

El programa, que regresa a la pantalla de El Trece en pocos días, con la conducción de Dante Gebel, buscó a la empresaria como su invitada estelar para hablar de su vida privada, a pesar de que ella tiene un contrato de exclusividad con Telefe. La exmodelo accedió, pero con una tarifa impactante.

Según reveló el periodista Pampito en "Puro Show", Wanda Nara mantuvo conversaciones directas con la producción de "La Divina Noche" y solicitó la suma de 50.000 dólares para sentarse en el living del conductor. Una cifra que, al cambio actual, superaría los 70 millones de pesos.

El periodista contó que la producción se mantuvo firme ante la desorbitada solicitud. "Ella se tiró el lance, la producción le dijo que no", aseguró, negándose a desembolsar la cantidad de dinero pedida por la mediática.

Lo que sí pudieron ofrecerle fue un paquete de lujo para concretar el encuentro en Los Ángeles. "Lo único que podían ofrecerle eran los pasajes en primera, un excelente hotel y la estadía, todo pago en Los Ángeles", agregó el periodista, transformando el pago en efectivo por un trato de exclusividad y confort.

Hubo un momento de tensión en la negociación. La empresaria habría intentado presionar a la producción con otras ofertas. "Les dijo que tenía una oferta de la CNN y desde la producción le dijeron ‘está bien, pero nosotros ofrecemos esto’", señaló Pampito.

Finalmente, la exmodelo "terminó accediendo" a las condiciones del programa. De esa manera, aceptó sentarse en el living de Gebel para responder la lista de preguntas sobre su vida, en una entrevista que se verá pronto por la pantalla de eltrece.